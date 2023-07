Mylène Farmer reporte son album live

Soulagés ! Les fans de Mylène Farmer qui devaient la voir au Stade de France le 30 juin et le 1er juillet sont soulagés. Les deux dates ont été reportées et non annulées. Ils devront cependant prendre leur mal en patience car la chanteuse ne se produira pas dans l’enceinte de Saint-Denis avant les 27 et 28 septembre. Avec une date bonus le 1er octobre. Ouverture de la billetterie pour cette dernière : le 18 juillet à 10 heures.