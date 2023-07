Entre Ticketmaster et Taylor Swift, rien ne va plus…

Entre Taylor Swift et Ticketmaster, la billetterie gérée par Live Nation qui détient l’exclusivité de la mise en vente des places de sa tournée mondiale, ça ne tourne toujours pas rond. On s’en souvient, la mise en vente des places pour la partie nord-américaine de The Eras Tour s’était soldée par un fiasco qui a fait beaucoup de bruit. De très nombreuses personnes n’avaient pas pu se connecter pour acheter des places pour les concerts. Sans oublier des soucis également avec les frais perçus par l’opérateur sur chaque billet vendu. La plateforme avait dû présenter ses excuses et avait avancé une “cyberattaque” pour expliquer la catastrophe. L’affaire était remontée jusqu’au Sénat américain où la position ultra dominante de Live Nation avait été vertement critiquée.