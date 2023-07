L’appel au calme des organisateurs des Ardentes : “Nous vous demandons encore un peu de patience”

À lire aussi

Sous la publication à lire sur le compte Instagram du festival, les critiques sont légion. Elles pointent la logistique quand il a fallu évacuer le camping, l’improvisation alors que la menace orageuse était réelle depuis un moment, l’absence ou l’insuffisance de points d’eau alors qu’il faisait une chaleur accablante, etc. “Beaucoup de choses n’allaient pas comme l’eau ou l’ombre. La sécu, on en parle des mortiers ? C’est vraiment inconscient. On laisse des gens rentrer avec des lacrymos et des mortiers et pour une possibilité d’orage on annule tout ? Y’a deux semaines, j’avais regardé la météo et elle annonçait déjà de l’orage pour ce dimanche ! Pourquoi ce jour-ci n’a pas été annulé depuis déjà deux semaines ? !! Foutage de gueule et festival gâcher a cause de ce dernier jour décevant en tout point. Nous sommes choqués et si le remboursement ne suit pas nous ne reviendrons pas et ne ferons pas du tout de bonne pub”, affirme un des festivaliers très remonté.

Beaucoup s’insurgent contre le fait que la dernière journée a été annulée “pour 3 gouttes de pluie”. Il convient de rappeler que la décision d’annuler l’événement, comme les autres dans la région, a été prise par les autorités civiles. Un choix auquel les organisateurs des Ardentes ont dû se soumettre.

Ce mardi, l’organisation du festival liégeois a posté un autre message : “Nous savons que la question du remboursement générée par l’annulation du dimanche est primordiale. Please n’explosez pas dans les comments. Nous vous demandons encore un peu de patience sur ce dossier complexe aux conséquences multiples, aux implications techniques difficiles et aux risques financiers importants. Nous faisons au plus vite, nous n’attendrons pas d’avoir pansé nos plaies pour penser aux vôtres.”

Les Ardentes s’engagent à trouver les solutions les plus respectueuses pour sa communauté.