Le grand retour de Florent Pagny : un nouveau single et du beau monde pour l’entourer

Après le retour des concerts, voici un nouvel album qui pointe le bout du nez. Confirmation : Florent Pagny est bel et bien de retour. Et en forme d’après les critiques des concerts qu’il a commencé à donner en festival. On pourra le constater de visu avec son passage par les Francos de Spa. Il sera sur la scène Pierre Rapsat le dimanche 23 juillet.