Aretha Franklin : une succession aussi rocambolesque que celle de Johnny Hallyday

L’enjeu est colossal, la reine de la soul ayant enregistré 42 albums studios et vendu plus de 75 millions de disques. Montant estimé de ses avoirs au moment de son décès : 80 millions dollars. Desquels il fallait soustraire des dettes, notamment fiscales, payées depuis.

L’histoire de cet héritage est aussi rocambolesque que celles des successions de Johnny Hallyday, de Maurice Jarre et de bien d’autres encore. Comme si pour les stars du showbiz, planifier l’après relève de l’inimaginable ou de l’impossible. Explications.

Un testament griffonné découvert sous un coussin

Lorsque l’interprète de “Respect” s’est éteinte en août 2018, la situation semblait limpide. Sans testament, ses quatre fils pensaient hériter à parts égales de la fortune de leur illustre mère et surtout des droits d’exploitation de son œuvre. C’était sans compter sur deux découvertes faites bien plus tard.

Dans un meuble où la reine de la soul conservait ses documents les plus précieux, un écrit datant de 2010, époque où un cancer du pancréas lui a été diagnostiqué, a été trouvé. Il stipulait que des allocations hebdomadaires et mensuelles devaient être attribuées à chacun de ses quatre enfants.

Cependant un autre manuscrit, griffonné dans un cahier, daté de 2014, découvert abandonné sous un coussin par la nièce de la chanteuse et authentifié, mentionne d’autres volontés.

Deux documents donc, pour deux clés de répartition très différentes. Ted White Jr., né en 1964, souhaitait que le testament de 2010 soit appliqué. Ses frères Edward (1957) et Keclaf (1970) s’en remettaient à la version de 2014, tandis que l’aîné, Clarence, né en 1958, n’a pas pris part aux discussions. Souffrant de problèmes mentaux, il est sous tutelle judiciaire, indique le New York Times. Ses frères se sont engagés à subvenir à ses besoins.

Un jury a fini, par trancher. C’est le testament griffonné, celui de 2014, qui sera d’application et celui-ci est très favorable à Kecalf, le benjamin de la fratrie. Il hérite de la maison d’Aretha Franklin située dans la banlieue de Detroit, et de ses voitures : une Mercedes, deux Cadillac et un cabriolet Thunderbird.

Les autres avoirs inventoriés s’élèvent à un peu plus de 4 millions de dollars de biens immobiliers, 42 000 dollars de fourrures, 73 000 dollars en bijoux et du cash en banque pour un peu plus d’un million de dollars, précise Le Parisien.

L’estimation du répertoire de la chanteuse n’a pas été dévoilée pendant la procédure judiciaire. Il semble cependant acquis que dans le testament de 2010 comme dans celui de 2014, Aretha Franklin avait noté que les droits qu’il génère devaient être répartis entre ses quatre enfants à parts égales.