La Bibliothèque publique de Brooklyn rend hommage à une légende du quartier en affichant les paroles de JAY-Z sur sa façade

En effet, depuis quelques jours, les paroles du rappeur new-yorkais, issues de plusieurs de ses titres dont "Hovi Baby", "Sweet", "Things That U Do", "Encore" ou encore "Justify My Thug", sont affichées en grand.

À ce jour, aucunes informations n'a fuité sur les origines du projet, mais beaucoup pensent que tout cela fait partie de la célébration du 50ème anniversaire du Hip-Hop.

En juin dernier, la Bibliothèque publique de Brooklyn a tenu un événement intitulé "Night in the Library: The Philosophy of Hip-Hop" (Une nuit à la bibliothèque: la philosophie du hip-hop), un événement gratuit explorant la culture et l'héritage du genre. Une soirée au cours de laquelle Gloria Carter, la maman de JAY-Z, est notamment intervenue aux côtés de son fils.