L'artiste avait expliqué avoir besoin d'un temps de repos et de rémission qui est plus long qu'il ne l'imaginait. Tous les concerts qu'il devait donner et les prestations prévues lors de festivals ont été annulés.

"L'album Multitude et la tournée que nous avons lancés ensemble il y a plus d'un an sont pour moi un aboutissement et une grande fierté personnelle et collective", avait expliqué Stromae. "J'ai éprouvé un bonheur immense à vous retrouver sur scène depuis le début de cette tournée et à partager cette aventure avec toutes les équipes qui ont conçu ce show exceptionnel à mes côtés."

Aujourd'hui, le Belge a refait surface sur ses réseaux sociaux en souhaitant un très bel été musical à ses fans. "L'année dernière, vous étiez nombreux à venir applaudir la tournée Multitude pendant la saison des festivals. Merci encore pour votre soutien et votre amour. Nous espérons que vous profitez bien de votre été musical", peut-on lire.

"L'équipe Mosaert pense à vous", a-t-il conclu.