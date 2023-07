Avec "Diamond Tears", Sofiane Pamart et YG Pablo nous transportent dans un univers sensuel et élégant

Si l'un s'est déjà associé à d'autres artistes pour un album commun (on pense aux deux albums avec Scylla ou celui de Dabeull, YG Pablo a très peu collaboré sur ses mixtapes et EP.

Bruxellois d'origine, le jeune homme s'est d'abord rêvé basketteur. A 16 ans, il part à Liège avant de s'envoler pour les Etats-Unis où il jouera en High School pendant deux ans. Il revient en Belgique avec des envies de musique. "J'ai toujours aimé la musique et j'ai commencé très tôt. Il y a eu toute une période où il y avait les rap contenders. On s'amusait à reproduire ça en cours. Un jour, j'ai pris un texte d'un des mecs des rap contenders mais le lendemain, il fallait en refaire un sauf que le mec n'en avait pas d'autre. Donc, il a fallu que j'en écrive un moi-même et j'ai vraiment aimé ça."

YG Pablo et Sofiane Pamart album en commun "Diamond Tears" ©cameriere ennio

YG Pablo forge son style en écoutant des rappeurs américains comme 50 Cent mais aussi Drake et Tory Lanez qui mêlent avec brio rap et R'n'B. La séduction, l'amour, le romantisme, sont ses thèmes de prédilection, abordés bien souvent avec classe et finesse. Des histoires d'amour, de sentiments non exprimés, d'incompréhension. Car le rappeur est un introverti, notamment quand il s'agit de s'épandre sur ce qu'il se passe dans son coeur. Et la musique lui permet de de mettre des mots sur les émotions qu'il n'ose exprimer de vive voix. "Je suis assez pudique. Quand j'étais petit, je n'allais pas chez ma mère pour me plaindre. Je gardais tout pour moi et l'écriture a été une première manière de m'exprimer. Et maintenant, ça l'est toujours."

Après "AVM", son plus grand succès, le Bruxellois sort plusieurs EP en indépendant. La hype sur son nom prend un nouvel essor quand Damso le nomme sur le titre "BPM" sur QALF, puis l'invite sur la réédition de l'album sur le morceau "T. CHIALER". Alors qu'il pourrait surfer sur l'intérêt qu'on lui porte, YG décide de temporiser. Malgré les maisons de disque qui lui courent après. "Il y a beaucoup de trajectoires pour un artiste. Et moi, je ne veux pas baser toute ma carrière sur le buzz, avoue-t-il. Je veux faire de la musique en accord avec moi-même, avoir un public qui m'écoute et que ça les aide. Peu importe la manière." Ne pas perdre l'essence de sa musique pour avoir une carrière sur le long terme, voilà son leitmotiv.

Quand il appelle Sofiane Pamart, YG Pablo prépare son premier album. Le pianiste est le seul artiste à être invité sur "Kiss And Tell. Une rencontre musicale et humaine. Les notes de l'un font écho aux textes de l'autre. Et l'invitation à apparaître sur une unique chanson se transforme en album commun où l'alchimie entre les productions léchées, la voix autotunée et le piano est palpable. Il y a du R'n'B, de la bossa, de l'électro, de la jersey, de la soul, du jazz, du rap. On danse, on rêve, on pleure, on vit en écoutant "Diamond Tears". Et on ne demande que ça.