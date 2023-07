”Pour moi, 'The Voice' c’était hier” : Après sa tournée des festivals, Mentissa deviendra coach de la version belge du télécrochet

Au fur et à mesure des représentations, la Belge de 24 ans a repéré certains habitués. “Il y a une fan qui me suit beaucoup et qui a notamment créé une page Facebook à mon sujet sur les réseaux sociaux. C’est très touchant parce que je sais que ça prend du temps. Il y en a aussi une autre qui est, à la base, fan de Vianney mais qui est déjà venue à plusieurs de mes concerts.”

Cet été, c’est notamment à l’affiche de plusieurs festivals (Francofolies de Spa, Solidarités, etc.) que le public pourra retrouver Mentissa. Un nouveau défi pour la chanteuse. “Avant de démarrer les festivals, j’appréhendais un peu parce que l’ambiance est beaucoup plus festive et fun qu’un concert et moi, j’ai un répertoire assez calme, déclare-t-elle. Avec les musiciens, on a beaucoup bossé pour apporter un maximum d’énergie sur scène et dans les chansons malgré leur caractère calme. Mais, on s’est retrouvé face à un public très à l’écoute qui est arrivé à apprécier ce genre de chansons.”

L’effet que Mentissa aimerait que ses chansons aient sur son public ? “Qu’elles leur apportent quelque chose, que ce soit de la joie, de l’apaisement ou encore une remise en question positive.”

Mais d’ici quelques mois, ce sont ses précieux conseils qui pourront être révélateurs. Choisie pour devenir coach de la onzième saison de The Voice Belgique aux côtés de BJ Scott, Christophe Willem et Hatik, la chanteuse se retrouvera, pour la première fois, de l’autre côté du plateau du télécrochet qui l’a révélée au grand public. “Pour moi, The Voice, c’était hier, dit-elle. D’anciens candidats m’envoient encore des messages en me disant que ce que je suis en train de vivre les motive à participer à l’émission et que je suis un exemple. Ça me touche beaucoup.”

Cette arrivée dans The Voice Belgique pourrait-elle lui ouvrir les portes d’autres expériences télévisuelles ? Peut-être… À ce stade, il y a toutefois une émission à laquelle Mentissa refuserait de participer, à savoir Danse avec les stars ! “Je suis très contente qu’on ne m’ait pas encore proposé d’y participer parce que je dirai non, confie-t-elle. Pourtant j’adore danser sur scène ou sur un coup de folie. Mais, à la télé, devant millions de téléspectateurs, ce n’est pas possible pour moi. J’ai plus confiance en ma voix qu’en mes talents de danseuse. (rires) En plus, à chaque fois que je regarde l’émission, j’ai pitié pour les candidats. Je me dis que ça doit être trop dur pour eux.”

Mentissa in Paris : “J’ai réussi à y créer mon deuxième chez moi”

Comme elle l’explique dans sa chanson Bruxelles-Paris, Mentissa se retrouve souvent dans le Thalys qui relie les deux capitales. Un train de vie auquel elle tient afin de s’épanouir autant dans sa vie personnelle que professionnelle. “J’aime beaucoup les voyages en train de manière générale parce que regarder les paysages me fait du bien. Je lis un livre ou j’écoute de la musique et ça me permet de revenir à moi.”

Depuis plusieurs mois maintenant, la jeune femme a toutefois trouvé un pied à terre dans la capitale française, et plus précisément dans le onzième arrondissement, pas loin de Bastille. Et la vie parisienne lui convient plutôt pas mal. “Je me sens bien à Paris parce que je connais beaucoup de gens ici. J’y ai une partie de mes amis mais également mon label. C’est comme si j’y avais créé ma petite famille, mon cocon familial. Je m’y sens en sécurité. J’ai réussi à y créer mon deuxième chez moi.”

Alors Bruxelles ou Paris ?

Les petits plats ? “Paris parce que j’adore les pâtisseries françaises. Les croissants et les baguettes y sont remplis de beurre… C’est trop bon ! Puis, je suis aussi une grande mangeuse de fromage et ici, ils sont excellents !”

Le shopping ? “Paris parce que les centres commerciaux et Galeries Lafayette sont tellement grands qu’on pourrait s’y perdre !”

L’humour ? “J’aime l’humour bruxellois quand même. Il est plus frontal, plus direct.”

Le travail ? “Difficile à dire… J’aime la mentalité à l’américaine qu’on retrouve à Paris. Genre, “Time is money”. Mais, en même temps, j’aime travailler à Bruxelles parce qu’on bosse tout en étant plus cool et plus humble.”

Les transports en commun ? “Bruxelles à 100 % ! Si vous prenez les transports en commun à Paris pendant les heures de pointe, vous êtes serrés comme des sardines. On ne peut pratiquement pas respirer. C’est l’horreur.”

La vie nocturne ? “Paris également parce que dans les quartiers, ça bouge en permanence. Les bars et les cafés ne ferment pas avant 3 heures du matin. Chez moi, en Flandres, il n’y a plus rien à partir de 23 heures. Quand on rentre chez soi, on reste un peu sur notre faim.”