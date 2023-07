Brian May, guitariste mythique de Queen: “Bohemian Rhapsody me donne toujours des frissons”

Qu’avez-vous ressenti en réécoutant ces enregistrements de 1983 avec le guitariste de Van Halen ?

”Il y a eu beaucoup de nostalgie et beaucoup d’émotion de réentendre Eddie (Eddie Van Halen est décédé en 2020 à l’âge de 65 ans – NdlR). Nous étions si jeunes. Plein de souvenirs sont revenus en écoutant l’entièreté de ces bandes. À l’époque, il n’y avait pas de clef USB, pas de ­captation digitale ou de réseaux sociaux pour immortaliser ce moment. Nous avions seulement pris quelques photos. Alors, redécouvrir cette matière brute analogique qui est miraculeusement restée intacte et jouer avec les curseurs pour ­trouver le mixage idéal, c’était magique. C’était comme si je me retrouvais dans cette pièce des Record Plant Studios quarante ans plus tard.”

En 1983, Eddie et vous étiez les deux guitar heroes des deux groupes de rock les plus populaires. Il y avait de la rivalité entre vous ?

”Il n’y a jamais eu de compétition entre nous deux, pas plus qu’entre Queen et Van Halen. Entre ­guitaristes rock, il y a rarement de la rivalité. Je crois que nous avons tous un style différent. Eddie faisait des choses que j’étais incapable de reproduire. Il jouait de la guitare comme si c’était un piano. Son jeu était aussi inventif que celui de Jimi ­Hendrix. De son côté, il était fan de Queen et de mon jeu. Il y avait un plaisir mutuel à faire de la musique ensemble. Tout ça sous le soleil de Los Angeles… L’esprit de ce Star Fleet Project, c’était 'deux mecs en vacances qui recherchent du fun'.”

Sur “Blues Breaker”, vous rendez un hommage au blues qui n’est pas une influence majeure chez Queen…

”Le blues est plus proche de moi que les gens ne l’imaginent. J’admire des guitaristes comme Hank Marvin des Shadows, Jimmy Page de Led ­Zeppelin ou Eric Clapton. Tous des grands fans de blues. Je me suis plongé dans leurs influences pour mieux les comprendre. C’est comme ça que BB King et Muddy Waters sont entrés dans ma vie. Mais avec Queen, nous sommes vite partis dans une autre direction. Freddie (Mercury) ne venait pas du blues. Il nous disait : 'Je ne suis pas un chanteur de blues. Je me sens plus proche du gospel, je veux être Aretha Franklin !' Quand nous avons composé avec Queen le morceau “Lost Opportunity” (une face B de l’époque Innuendo en 1991 – NDLR) qui est très blues, Freddie m’a demandé de le chanter car il s’en sentait incapable.”

En 1982, Queen a sorti l’album Hot Space dont vous n’avez jamais aimé les sonorités disco. Star Fleet Project, lancé un an plus tard, était-il une réponse à votre frustration ?

”Ce le fut sans doute de manière inconsciente. Pour Star Fleet Project, j’ai écrit le morceau “Let Me Out” (”Laissez-moi sortir”) avec un message caché sur l’expérience de Hot Space. Je suis très fier de la manière dont Queen a toujours voulu explorer de nouveaux espaces et se remettre en question. Hot Space a donné de belles chansons comme “Under Pressure” avec David Bowie. Mais comme guitariste, je m’y retrouvais moins. Ce fut un disque très difficile pour moi. C’était comme si on m’avait dit “moins tu joues de notes de guitare, mieux c’est”. C’est drôle parce que Hot Space a été une grande influence pour Thriller de Michael Jackson sorti la même année. Michael venait du disco et voulait sonner plus rock pour toucher un autre public. Avec Hot Space, Queen faisait le chemin inverse et voulait sonner plus disco.”

Ce 13 juillet, on a célébré le 50e anniversaire de la sortie du premier album de Queen. Quels souvenirs en gardez-vous ?

”Nous avons enregistré l’album Queen dans des conditions très difficiles. Nous n’avions pas de budget. Nous avions trouvé une combine pour enregistrer à Londres de nuit quand les studios n’étaient pas occupés par d’autres ­groupes. On nous téléphonait à deux heures du matin pour nous dire 'O.K., vous pouvez venir'. C’était chaotique, on se cherchait encore. Mais nous avions faim. L’enthousiasme d’avoir enfin un premier 'vrai' album nous permettait de ­surmonter toutes ces galères. Nous étions des gamins inexpérimentés. D’un côté, il y avait cette arrogance de vouloir 'conquérir le monde'. De l’autre, nos ambitions concrètes étaient plus réalistes. Il nous fallait un album pour partir en tournée. Et si la tournée marchait bien, on nous donnerait peut-être la chance d’enregistrer un autre disque. Avec ce premier disque, on mettait un pied dans l’engrenage. En 1973, on rêvait de remplir le Rainbow, le club mythique de Londres où on avait vu David Bowie. Et tout ça nous a menés ensuite au stade de Wembley, au Madison Square Garden de New York ou à Rio devant des centaines de milliers de fans. C’est dingue…”

Que peut-on attendre de vous prochainement ? Un nouveau disque de Queen, un nouveau disque studio, des archives ?

”Je travaille actuellement sur mes archives. Des choses faites en solo, des collaborations… Je prends le temps de réécouter tout ça, sans me ­mettre la moindre pression. C’est passionnant. J’ai notamment remis la main sur des bandes avec Paul Rodgers (le chanteur de Bad Company qui a joué avec Queen après la mort de Freddie Mercury). Il y a aussi une session que j’avais enregistrée avec les Guns N’Roses. Je dois encore avoir la bande ­quelque part, mais celle-là est très confidentielle.”

Selon CNN, le catalogue de Queen serait à vendre pour un milliard de dollars, soit le double du montant de la vente de celui de Springsteen. Vrai ou faux ?

”Nous avons reçu des offres, c’est vrai. Mais je ne sais pas si je suis autorisé à en parler. Je peux seulement vous dire que nous ne recherchons pas le deal qui nous permettrait de gagner un maximum d’argent tout en perdant le contrôle total de nos chansons. On cherche plutôt un accord nous ­permettant de garder la supervision artistique de notre répertoire tout en cédant la propriété à une autre partie. Si ça se concrétise, cette transaction serait une première dans le genre.”

Votre chanson “Bohemian Rhapsody” dépasse les 2,2 milliards de streams sur Spotify. Comment réagissez-vous quand vous l’entendez à la radio ?

”Vous n’allez sans doute pas me croire, mais j’ai toujours des frissons quand 'Bohemian Rhapsody' est diffusé. Nous avons toujours rêvé de nous retrouver dans un café, une voiture ou chez des amis et d’entendre la musique que nous avions créée à quatre dans un studio. C’est un sentiment hors du commun de rentrer de cette manière dans la vie quotidienne des gens. Je ne m’en lasserai jamais.”

Brian May + Friends : Star Fleet Project, Universal