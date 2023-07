"Icône inoubliable", "Immense artiste", "Femme tendre et humaine": les hommages pleuvent après le décès de Jane Birkin

Jane Birkin, “la plus Parisienne des Anglaises”, est décédée ce dimanche à l’âge de 76 ans. La chanteuse a été retrouvée sans vie à son domicile à Paris. Ces dernières années, elle avait connu de nombreux problèmes de santé, et avait annulé ses concerts prévus cette année, et ses prestations dans les festivals estivaux notamment.