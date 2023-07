Jane Birkin: des films, des tubes et des scandales

Fine comme une brindille, silhouette androgyne, visage de femme enfant et accent british des plus craquants, telle est l’image qu’on retient de Jane Birkin, muse de Serge Gainsbourg pendant une grosse décennie, devenue une icône en France. Sans oublier ses chansons, en particulier celles que lui a écrites Gainsbourg. C’est pourtant avec le cinéma que Jane Birkin a commencé. Au total, elle a tourné quelque 70 films. Elle a partagé l’affiche avec Alain Delon dans La piscine, joué auprès de Brigitte Bardot dans Si Don Juan était une femme de Roger Vadim, été la partenaire de Pierre Richard dans La moutarde me monte au nez de Claude Zidi, ou encore tourné avec Jacques Rivette, Bertrand Tavernier, Jean-Luc Godard, Agnès Varda et Jacques Doillon.