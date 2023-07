Jane Birkin et Arno: une belle et longue relation fraternelle

Il était écrit qu’elle se prolongerait par une longue et belle amitié. En 2002, sur l’album Charles Ernest, Arno reprend en duo avec Jane Birkin le titre Élisa. Lors des interviews qui ont suivi, Jane sera pour Arno sa sœur, et Arno sera pour Jane son frère. Elle rendra visite à l’Ostendais quelques jours avant sa mort. Et lors de sa dispersion, elle a eu pour lui les mots suivants : “Quel privilège de l’avoir connu […] Je voulais le remercier pour son audace, sa drôlerie, son culot, son charme, son amitié, sa fidélité”. C’était sur la scène de l’Ancienne Belgique