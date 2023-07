Francofolies de Spa 2023 : les concerts à ne pas manquer cette semaine

Toujours sur cette scène principale, Mika mettra le feu dès ce jeudi avant la venue de Soprano le lendemain et un trio de choc programmé samedi : Mentissa, Loïc Nottet et Bigflo&Oli.

Sans oublier la venue de Kendji Girac qui précédera Florent Pagny sur la scène Pierre Rapsat et la fête à Cali pour ses 20 ans de carrière, également le dimanche 23 juillet. Il se dit qu’il sera bien entouré pour l’occasion, notamment de Belges !

Des artistes belges, il y a une belle brochette à l’affiche de ces Francos 2023. Voici ceux que la DH vous recommande chaudement. On pense à Rori et Charles, Konoba et Antoine Armedan le jeudi ; à Roméo Elvis, Peet, ToDieFor, Saskia et Antoine Delie ; à Fùgù Mango, à ML, Rive, Estl et Olive – quatuor de découvertes LN Radio, rappelons-le ! – le samedi ; et à la pop eighties d’Elia Rose le dimanche.

Que ces quelques noms ne vous interdisent pas de faire des découvertes également. C’est aussi à ça que servent les festivals. En la matière, les Francofolies de Spa sont plutôt généreuses avec le bien nommé Piétonnier des découvertes ou les Bars en folie.

Infos : www.francofolies.be