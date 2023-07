Une surprise signée Hellmut Lotti: il sort un nouvel album metal !

À voir le graphisme de la pochette, le natif de Gand a définitivement adopté tous les codes du metal. Il apparaît en pantalon de cuir, poignets de force et entouré de flammes. Hellmut Lotti Goes Metal sera disponible le 25 août. Le disque est en précommande sur son site ou sur Musicstation aux formats LP et CD pour respectivement 31,99 euros et 18,99 euros.

Opportuniste, Helmut Lotti surferait-il sur la vague d’un gag qui a tourné mieux qu’il le pensait. Pas du tout. Le chanteur semble bien dans son élément avec le metal. Ne l’a-t-on pas vu au concert d’Iron Maiden donné au Sportpaleis d’Anvers la semaine dernière ?