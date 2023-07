À lire aussi

Malheureusement, l’insécurité est présente partout et des personnes malintentionnées se rendront aussi à Tomorrowland et dans d’autres festivals. Il existe même des gangs professionnels très bien organisés qui s’y rendent et n’ont qu’un objectif : voler des téléphones portables et des bijoux. Raison pour laquelle la police d’Anvers met en garde à quelques heures de l’un des plus gros festivals au monde. “L’un des principaux conseils que nous pouvons donner aux gens est de profiter du festival, mais de ne pas le filmer”, explique ainsi un policier auprès de nos confrères du Nieuwsblad.

Si jamais vous êtes victime d’un vol, la police insiste pour que vous alliez le déclarer. “Même la sécurité du site de Tomorrowland est sensibilisée. Plus nous recevons d’informations, mieux c’est”, explique un autre policier qui évoque des gangs qui sévissent depuis des décennies partout dans le monde et qui agiraient en Belgique depuis 2010, où les premiers signalements concernant l’un de ces gangs ont été découverts lors du festival Laundry Day à Anvers. “Ces signalements sont très importants pour les sanctions qui s’ensuivent. Un vol ordinaire est passible d’une peine maximale de trois ans. Si une enquête plus poussée révèle l’existence d’un gang, cette peine passe déjà à cinq ans.”