Britney Spears est de retour avec “Mind Your Business” : que vaut son nouveau single avec will.i.am

Cependant, à l’écoute des paroles, on a plus le sentiment qu’elle dresse un état des lieux après les années de tutelle qu’elle a subi et que tout n’est pas encore rentré dans l’ordre, loin de là… “Je ne sais pas ce qu’il faut faire”, “Je n’ai pas le choix”, “Le monde est entrain de s’écrouler”, “Je n’ai d’autre choix que de m’occuper de mes affaires”, “Les paparazzis m’ont prise en photo”, “Je n’en peux plus de tous ces gens qui me regardent”, “La police doit rester à l’affût de chacun de mes pas”, “S’ils ne détournent pas le regard de mon visage, alors envoyez les chiens”. Pas très rassurant tout ça, notamment concernant ce qui peut trotter dans la tête de l’interprète de “Ooops, I Did It Again…”

Qu’importe puisque musicalement, on retrouve la Britney Spears qui a cartonné par le passé. La touche will.i.am est bien présente, tant dans la composition que dans la production. C’est redoutablement efficace et ça rappelle ce que la chanteuse proposait dans les années 2010.

Par contre, ne vous fiez pas à la photo promotionnelle qui accompagne ce single. Elle date d’il y a plus de 10 ans, lors de la première collaboration entre Britney Spears et will.i.am. C’était sur le titre – et tube ! – “Scream&Shout”. C’est trompeur et ça n'a évidemment rien à voir avec l’image actuelle de la pop star qui se montre encore régulièrement, peu vêtue, dans ses posts sur ses réseaux sociaux.

”Mind Your Business” est le deuxième titre de la chanteuse depuis qu’elle est libérée de la tristement célèbre tutelle de son père. L’an dernier, elle avait déjà pointé le bout du nez avec “Hold Me Closer”, en duo avec Elton John. 21 millions de vues à la clé, rien que sur YouTube.

Il y avait bien eu trois autres singles sortis en 2020, tous extraits de Glory, son dernier album en date qui remonte à 2016, mais ils n’avaient pas vraiment convaincu le public. Il devrait en être autrement avec ce nouveau titre qui a tout pour séduire les oreilles des fans.

Rappelons que Britney Spears à une autre actualité qui se profile : la sortie de son autobiographie. Intitulé La femme en moi, le livre est attendu pour le 24 octobre aux États-Unis, ainsi qu’en français aux éditions JC Lattès.