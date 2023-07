Tony Bennett: "Le meilleur chanteur" selon Frank Sinatra

Son premier succès, il l’a connu à 25 ans. C’était en 1951 avec “Because Of You”. Un million d’exemplaires vendus. Ont suivi d’autres numéros 1 comme “Rags To Riches” en 53, “Stranger In Paradise” deux ans plus tard et “I Left My Heart To San Fransisco” en 1962.

C’était une grande star dans les années 50 et 60, même si une partie de la critique le méprisait, le qualifiant de chanteur pour mariage ou de variétoche. Frank Sinatra le considérait, lui, comme le meilleur. Il l’avait confié au magazine Life en 1965 : “Tony Bennett est le meilleur chanteur du secteur. Il m’excite quand je le regarde. Il m’émeut. C’est le chanteur qui fait passer ce que le compositeur a en tête, et probablement un peu plus”. “À l’époque, j’étais une sorte de Madonna”, avait déclaré nonj sans humour Tony Bennett il y a quelques années.

Dans les années 70-80, il a cependant connu une longue traversée du désert avant de connaître une résurrection spectaculaire à l’approche des années 90. D’ailleurs, 18 de ses 20 Grammy Awards lui ont été attribués à 60 ans passés ! Et que dire des années 2000 et 2010 quand il a enregistré des duos avec les plus grands, d’Elton John à Aretha Franklin, en passant par Céline Dion, Stevie Wonder, Barbra Streisand, Sting, Michael Bublé, , Phil Collins, George Michael, Mariah Carey, Amy Winehouse ou encore Christina Aguilera.

Et que dire de sa collaboration avec Lady Gaga. “Cheek To Cheek”, l’album qu’il a enregistré avec elle en 2014, à l’âge de 88 ans, lui a permis de battre le record qu’il détenait déjà : celui de l’interprète le plus âgé vivant ayant un album classé au sommet du Billboard 200. En 2015, le disque a été récompensé Meilleur album pop traditionnel lors des Grammy.

En 2014, Tony Bennett et Lady Gag s’étaient produits ensemble sur la Grand-Place de Bruxelles où ils avaient présenté au monde leur album commun.

Il figure aussi dans le Livre Guinness des records pour “le plus long temps entre la sortie d’un enregistrement original et un ré-enregistrement du même single du même artiste”. Il s’agit de la chanson “Fascinating Rythm” de Gershwin qu’il avait enregistré une première fois en 1949 avant de la réenregistrer en 2018, 68 ans et 342 jours plus tard !

Populaire, Tony Bennett s’est aussi montré un citoyen engagé. Il s’est engagé dans la lutte pour les droits civiques. Il a notamment défilé dans les années 60 aux États-Unis. Il avait aussi refusé de se produire en Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid.