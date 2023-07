Deux ados de 13 et 14 ans se retrouvent derrière les platines de Tomorrowland

Tomorrowland 2023 ©Tomorrowland

Un jeune Japonais déguisé en palmier (pourquoi pas finalement) nous demande “où se trouve la scène avec les champignons”. “De l’autre côté du site” doit-on lui annoncer l’air grave, il va devoir fendre la foule avec sa baudruche. Juste à côté, en revanche, “The Cage” propose sans doute le meilleur line up de la journée dans une cave sombre et surchauffée : Patrick Mason, SPFDJ, Paula Temple, techno frontale et sans pitié, manifestement prisée puisqu’une longue file nous sépare de l’entrée. Impossible d’y pénétrer.

”On les ramène chez eux après”

L’enfermement sera pour plus tard. Faute de pouvoir se faire musicalement taper dessus dans un sous-sol, le plus simple consiste encore à aller tester la petite scène “Rise”. Deux heures plus tôt, un gamin de… 14 ans s’agitait derrière les platines. “Nous avons organisé un concours” nous précise tout sourire la responsable de la communication Debby Wilmsen. “On a un autre jeune DJ de 13 ans, c’est génial. Mais dès que leur set est fini, on les ramène chez eux hein ! Ils ne peuvent malheureusement pas rester sur le site du festival”. À moins, sans doute, d’emprunter le costume de palmier de notre ami Japonais qui doit encore se trouver dans le coin.

Tomorrowland 2023 ©pikzelz

Les enfants évacués de la plaine - le festival est interdit aux moins de 18 ans. “Il faut être né en 2005” précise le site internet pour vous éviter de devoir compter sur vos doigts – Nils Hoffmann peut entrer en scène. La house Lo-Fi du Berlinois s’écoute agréablement en plein soleil. Mais avec sa chemise beige, son t-shirt blanc et son teint blafard, on se demande s’il n’est pas en train de nous faire une syncope, les yeux rivés sur son ordinateur. Comme Nils a le soleil de face, on se rend compte… qu’il ne voit pas bien son écran, d’où les sourcils froncés du personnage et sa mine pâle.

Amelie Lens au sommet

De l’autre côté du lac, les gens sont moins soucieux. Abominable musicalement, la scène Youphoria est aussi la plus fun puisqu’elle propose toute la journée le bien nommé “hardstyle”, soit “un mélange de kicks et de basses à 145bpm” selon Le Petit Robert. Ici, le public a la carrure de JCVD période “Bloodsport” et agite frénétiquement les poings de bas en haut. Les autres reconnaîtront sans doute la bande-son de leurs séances de “spinning” lorsqu’entre en scène le bien nommé “TNT”, qui aurait tout de même pu faire l’effort de s’introduire sur le titre éponyme d’ACDC.

ll n’est que 18h30 et le meilleur est à venir. Iconique, ultra marketée dans le monde entier, la “Mainstage” de Tomorrowland est particulièrement impressionnante, cette année, en mode “Château Disney” avec ses tours immenses et ses girouettes. Le problème, du coup, c’est que la plupart des festivaliers passent leur temps à la filmer pour inonder Instagram. Pas évident de trouver quelqu’un qui danse. Sauf… Lorsque se produit Amelie Lens.

Originaire de Vilvorde, la star de la techno joue à domicile. Et si certains artistes comme Tiësto ou Paul Kalkbrenner adaptent leur set pour se fondre dans le décor, Amelie n’en fait rien. Pendant une bonne heure, Madame bombarde joyeusement la foule avec sa puissance habituelle pour retourner tout ce petit monde. Joie, flammes, allégresse. Joris Voorn, Eric Prydz et sa baleine en 3D n’ont plus qu’à clôturer cette première journée en beauté. Tomorrowland est épuisant, excessif, mais c’est précisément ce qui fait son charme.