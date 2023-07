Gérard Spencer, le musicien belge entre darbouka, didgeridoo, handpan, cajon et sizzle board: "Je vis une vie fantastique, celle que j'ai choisie"

Ils ne seraient qu’une demi-douzaine, en Belgique, à vivre de cet instrument au nom curieux, une découverte de l’été : le handpan.

C’est peu dire que Gérard Spencer est tombé en amour pour les instruments de musique ethniques. “Je me promenais à Londres, le long de la Tamise, il y a une dizaine d’années, quand j’ai entendu quelqu’un jouer de cet instrument dont la sonorité me semblait provenir d’une lointaine galaxie. Je ne le savais pas mais le handpan allait changer ma vie”.

Les yeux et les oreilles

Le Bruxellois, passionné de musique, sortait de dix années de piano classique. Dans l’instant, sa décision était prise. "Il fallait que je me renseigne car j’ignorais tout de cet instrument, jusqu’à son existence. Et d’abord, comment se le procurer. À l’époque, les bons fabricants se comptaient sur les doigts de la main. On devait s’inscrire sur des listes d’attente, envoyer une lettre de motivation et participer parfois à une tombola où l’on était tiré au sort”.

Dans son cas, la quête du Graal a duré deux ans. Et c’est à Paris, au bout de longues recherches, que Gérard Spencer a finalement trouvé son premier handpan. De là, il allait s’intéresser à d’autres instruments rares, et devenir un troubadour des temps modernes.

Un certain Stromae

Quand nous le rencontrons, Gérard Spencer nous sort un didgeridoo, une sorte de trompe, lointain cousin du tongqin tibétain. Le didgeridoo est joué depuis la nuit des temps, peut-être l’âge de la pierre, par les Aborigènes du Nord de l’Australie. Pour Gérard, le handpan et le didgeridoo s’accordent parfaitement. Le premier, dit-il, a une sonorité céleste tandis que “l’autre, par ses basses retentissantes et ce son monocorde très spécial qu’on appelle le bourdon, est bien ancré. Jouer des deux, c’est avoir la tête dans les étoiles et les pieds bien fermes sur la terre.”

Dans les concerts, l’artiste utilise en même temps la bouche, les mains et les pieds. Orchestre à lui seul, il joue du didgeridoo avec la bouche ; du handpan, de la cymbale et de la darbouka avec les mains ; enfin, du cajon et du sizzle board avec les pieds. C’est tout simplement époustouflant. Le public est conquis, captivé. Les enfants adorent.

Et Stromae s’y est intéressé. Il y a quelque temps, Gérard Spencer a reçu une invitation à réaliser une démo dans les studios de l’artiste, à Anderlecht. Une belle rencontre, même si elle n’a pas eu de suite.

Gérard Spencer entraîne avec lui une bande de copains : Jessie Cherry (aux bols tibétains et à la guimbarde), Joachim Lacrosse (au sitar) et Olivier Schmitt (au violon). “On partage un univers unique de musiques relaxantes, bienfaisantes, hypnotiques, alternatives, envoûtantes, magiques. Une musique qui mène au bien-être, à la zénitude, un univers proche du yoga”.

Vous croyez ne pas connaître Gérard Spencer mais peut-être l’avez-vous croisé dans les rues des villes, où il a beaucoup joué. Cet artiste bien de chez nous est connu pour avoir contribué à clarifier les règles des spectacles de rue, à l’époque où l’administration et les services de police étaient moins bienveillants.

Il se produit à présent lors de concerts. L’un d’eux, le Pantribe Summer 23, réunira, entre le 9 et le 14 août prochains, certains des meilleurs joueurs du monde. Gérard s’y produira le samedi 12.

Avec ces instruments improbables, chaque jour est pour lui une aventure musicale émaillée de rencontres et de partages. Il vit de cela, organise des workshops d’initiation, des stages de formation ainsi que des matinées découvertes dans les écoles. Les enfants sont fascinés. Gérard est très sensible aux personnes handicapées, et celles-ci en redemandent.

Il n’y a pas d’âge. Il donne des cours particuliers, apprend à jouer de ces instruments oubliés. “Ils sont pour moi des sources d’inspiration qui créent tout simplement de l’espace dans nos vies”.

* www.gerardspencer.com et sur Facebook, où Gérard Spencer est suivi par plusieurs milliers de followers