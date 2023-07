La chanteuse Lana Del Rey aperçue comme serveuse dans un fast-food aux États-Unis (VIDÉO)

À lire aussi

”Lana Del Rey est allée visiter le restaurant 'Waffle House' et a fini par travailler en uniforme pour servir les fans”, écrit un compte Instagram dédié à la star.

La chanteuse américaine a récemment sorti son nouvel album "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd" et se trouve actuellement en tournée mondiale pour le représenter.