Le stade Roi Baudouin est définitivement indigne d’accueillir des concerts

À lire aussi

À lire aussi

On passera sous silence les problèmes de mobilité maintes fois évoqués lors des événements qui se déroulent dans l’enceinte du plateau du Heysel. On pense au chaos pour sortir du tristement célèbre Parking C, notamment lors de la venue d’Ed Sheeran l’an dernier. On le sait, les autorités font tout pour dissuader les spectateurs de venir en voiture. Mais quelle alternative propose-t-on aux spectateurs qui viennent assister à un concert ou à un événement sportif ? Le vélo ? Ok pour les Bruxellois. Bon courage en revanche si vous venez de plus loin… Le train, on l’oublie, il n’y en a plus à l’heure à laquelle se terminent les concerts. En particulier vers le sud du pays…

À lire aussi

Samedi soir, le dernier métro annoncé était à 00 h 15… pour un concert qui s’est terminé au-delà de 23 h 30 ! Il fallait sprinter pour attraper le dit dernier métro. D’autant que la station proche du stade est à chaque fois fermée lors des grands événements. De quoi vous faire oublier tout le plaisir que vous avez eu à assister à un concert comme celui d’hier soir.

Comme les Shadocks, il faut pomper dans les sanitaires…

Le plus indigne n’est cependant pas là, car il est vrai que Mylène Farmer est montée sur scène avec plus d’une heure de retard sur le planning annoncé. Ce qui reste en travers de la gorge, c’est surtout l’infrastructure. Qu’on est mal assis dans ce stade ! Les “sièges” sont ridiculement petits et inconfortables. Et les spectateurs sont compressés les uns contre les autres. Mal aux fesses assuré après moins d’une demi-heure. Le tout avec les genoux qui vous remontent quasiment à la hauteur du menton sans être un géant (1m80, en l’occurrence). Le concert, ou le match, ou l’événement a intérêt à être excellent pour ne pas plus se souvenir de la torture subie sur son “fauteuil” que du plaisir qu’on a eu à voir ce pour quoi on est venu. De quoi également regretter de ne pas avoir opté pour la fosse…

Pour être franc, on a poussé un ouf de soulagement en se rendant aux toilettes. On est bien mieux assis dans une sanisette, c’est dire ! Vous savez, c’est toilettes mobiles thermomoulées dans du plastique. Car oui, pour le concert de Mylène Farmer, c’étaient les seules toilettes accessibles. Il fallait quitter l’enceinte pour s’y rendre. Vous étiez prié de pomper pour tirer la chasse. Idem pour vous laver les mains. Le tout à l’extérieur. Charmante perspective quand il pleut ! On n’ose pas imaginer le calvaire des gens dans la fosse. Malgré leur ticket carré d’or, ils avaient aussi droit à quelques sanisettes se battant en duel…

Amsterdam, Lille, Francfort : des alternatives bien plus accueillantes

Le stade Roi Baudouin est indigne de recevoir des concerts – à tout le moins – parce qu’il est complètement obsolète. Pour avoir fréquenté la Johan Cruyff Arena à Amsterdam, le stade Pierre Mauroy à Lille ou celui de Francfort, il n’y a pas photo. Dans chacune de ces enceintes, vous êtes au minimum assis correctement et vous avez droit à des sanitaires dignes de ce nom, le tout sans avoir l’impression de pénétrer dans un décor de béton façon “ruine” dans Mad Max. Ça n’a l’air de rien à première vue, mais en termes d’expérience utilisateur, ça change tout.

À lire aussi

Le jugement est sévère ou injuste ? On vous invite à aller assister à un concert dans un de ces stades, ou même au stade de France, pour en juger par vous-mêmes.

Et s’il y a quelqu’un à ne pas blâmer dans toute cette histoire, c’est le personnel présent samedi soir pour le concert de Mylène Farmer. Il était accueillant, aimable et toujours là pour vous aiguiller avec le sourire. Quand il y a quelque chose de bien, il convient aussi de le souligner !

Le jour où les mégas concerts bouderont la Belgique

Quand on aime, on ne compte pas… la “souffrance” ? Peut-être. Il n’empêche qu’on se demande jusqu’à quand le public venant voir des artistes faisant payer bien cher les tickets – on pense aux Rolling Stones et aux 489 euros que certains ont payés pour avoir un siège alors qu’il fallait débourser moins pour être mieux assis ou reçu à Amsterdam ou à Stockholm… – acceptera de telles conditions d’accueil ? Et par voie de conséquence, on se demande si de grandes tournées mondiales telles que celles d’Ed Sheeran, Coldplay, The Weeknd ou Rammstein, feront encore étape chez nous à l’avenir. Car le danger est bien là à proposer comme seul lieu d’accueil, une infrastructure obsolète : être privé de ces événements, tout simplement.