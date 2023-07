Devant la foule du stade de l’Orange Vélodrome plein a craqué, il a annoncé que SCH et Soso Maness seront derrière le volant pour cette nouvelle édition. Une annonce évidemment minutieusement choisie puisque les deux rappeurs sont des enfants de Marseille. “On va leur montrer les vrais pilotes de Marseille”, a lancé l’interprète de Petrouchka. “On espère que les Marseillais vont nous soutenir pour gagner, on est obligés”, a poursuivi sous les applaudissements SCH.

Pour rappel, cette course se dispute devant près de 60 000 personnes sur le célèbre circuit du Mans. En mai, il n’a fallu qu’une dizaines de minutes pour que tout soit vendu comme des petits pains. En 2022, ce sont près… d’un million de personnes qui ont également suivis la course sur Twitch. Selon les pronostics, Squeezie, qui est à l’origine de l’événement, devrait égaler ce record voire le dépasser.

Cette année, le YouTubeur a décidé de mettre les petits plats dans les grands car Esteban Ocon et Pierre Gasly, deux pilotes F1 de chez Alpine, joueront les coachs de luxe de leur propre écurie qui participe à la course.

Seb La Frite, Djilsi et Theodort, Ana on Air et Maxime Biaggi, Baghera Jones et Horty Underscore, Mister V et Theo Juice… tous seronts présents pour un nouveau départ. Il ne manque encore qu’un nom qui sera diffusé ce lundi à 18h pour accompagner Billy.