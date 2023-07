Spice Girls : les fans en effervescence après un message énigmatique de Victoria Beckham

En 2026, il y aura 30 ans que cinq filles déboulaient comme une tornade dans le business de la musique avec un single dévastateur : “Wannabe”. Qu’on apprécie ou pas leur musique et leurs manies, Victoria Beckham, Mel C (Melanie Chisholm), Mel B (Melanie Brown), Geri Halliwell et Emma Bunton, ont tout bousculé sur leur passage. Elles ont non seulement imposé certaines de leurs chansons comme des classiques, mais aussi pulvérisé plein de records dans l’industrie musicale. Leurs deux albums, Spice et Spiceworld se sont vendus à 100 millions d’exemplaires. En 2008, pour leur reformation éphémère à l’occasion de la sortie d’un best of, les places pour leur concert londonien à l’O2 Arena sont parties en seulement… 38 secondes !