Spotify augmente ses prix: pourquoi la plateforme de streaming a pris cette décision inédite

Pour pouvoir continuer à écouter leur musique en ligne sans publicité et hors connexion, les abonnés vont devoir mettre la main à la poche. Un euro de plus par mois, le prix de l’abonnement Premium passant de 9,99 euros à 10,99 euros. La barre symbolique et psychologique des 10 euros est donc dépassée. Spotify suit ses concurrents que sont Apple Music et Deezer qui ont déjà franchi le pas l’an dernier.

Ce changement de tarification entre immédiatement d’application indique le communiqué. La plateforme précise qu’elle préviendra ses abonnés par mail. Ceux-ci bénéficieront d’un mois avant l’application du nouveau prix. Pendant ce délai, ils pourront se désabonner s'ils le souhaitent, ou souscrire à une autre offre comme celle gratuite mais avec de la publicité. Les nouveaux souscripteurs, eux, se verront imposer le prix de 10,99 euros dès maintenant.

L’abonnement Premium étudiant n’est pas épargné

L’abonnement Premium n’est pas le seul concerné par l’augmentation annoncée. Le duo passe de 12,99 euros à 14,99 euros et la formule Family gagne également 2 euros, passant de 15,99 à 17,99 euros.

Les étudiants ne sont pas épargnés. Fini les 4,99 euros par mois, place désormais à une facturation de 5,99 euros.

La rentabilité à tout prix

Spotify justifie ces hausses par l’évolution du marché du streaming et le besoin de continuer à proposer des innovations. Sauf que des utilisateurs mis au courant des changements de tarifs déplorent que ces augmentations ne s’accompagnent pas de nouveaux services ajoutés à leur application.

L’autre réalité qui se cache derrière cette hausse des abonnements Premium, c’est la quête de rentabilité de Spotify. La plateforme à beau avoir plus de 515 millions d’utilisateurs actifs, 210 millions d’abonnés payants et dominer largement ses concurrents, elle n’est toujours pas rentable. Malgré un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros l’an dernier – deux de plus qu’en 2021 ! -, ses pertes pour 2022 se sont élevées à 430 millions d’euros !

Invitée dans les locaux de la plateforme à Stockholm en juin, La Libre Belgique et la DH a pu s’entretenir avec certains de ses dirigeants. Le message était clair : Spotify doit devenir rentable. Pour y parvenir, l'entreprise compte doubler son audience d’ici 2030, soit atteindre le milliard d’utilisateurs actifs. Elle mise sur des innovations pour y parvenir.

IA DJ pour vous servir

Si les utilisateurs belges comme français et luxembourgeois peuvent déplorer l’absence de nouveautés accompagnant l’augmentation de prix annoncés, la plateforme devrait prochainement déployer des innovations déjà actives sur d’autres marchés comme les États-Unis, le Canada ou l’Australie. C’est le cas de IA DJ, une intelligence artificielle qui génère automatiquement des commentaires qui peuvent être insérés dans votre écoute. Ces contenus générés sont présentés comme un vrai plus par rapport à des commentaires préenregistrés.

Spotify change aussi de paradigme. S’il est loin le temps où l’utilisateur venait picorer lui-même dans le vaste catalogue de titres proposés, la recommandation par voie de playlists telle que nous la connaissons depuis 10 ans a aussi fait son temps. La plateforme suédoise mise désormais sur la personnalisation avancée. Ou comment proposer une interface logicielle dans laquelle tout s’adapte parfaitement aux goûts et aux habitudes de chaque individu.

Comme toujours, il faudra voir si l’utilisateur sera séduit par cette nouvelle direction proposée. Seul l’avenir le dira.