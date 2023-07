Mick Jagger en 5 chansons sans les Rolling Stones

Sa discographie solo compte 4 albums : She’s The Boss (1985), Primitive Cool (1987), Wandering Spirit (1993) et Goddess In The Doorway (2001). Et une poignée de singles qui n’ont pas démérité, bien au contraire.

En voici 5 à découvrir ou redécouvrir à l’occasion de l’anniversaire du plus bondissant des papys du rock.

Dancing In The Street (avec David Bowie) (1985)

D’accord, ce n’est pas tout à fait un titre en solo puisque le chanteur des Stones est accompagné de David Bowie. Les deux comparses – qui en ont fait des choses ensemble dans les années 60-70 ! - n’ont commis que ce “délit” musical en commun.

Mais quel succès ! Pour la petite histoire, il s’agit d’une reprise d’un titre des débuts de la Motown, au milieu des années 60. Une chanson coécrite par Marvin Gaye.

Don’t Tear Me Up (1993)

Extrait de Wandering Spirit dont c’était le deuxième single, “Don’t Tear Me Up” est un autre morceau de Mick Jagger à s’être hissé au sommet des charts sans l’aide des Rolling Stones, en particulier aux États-Unis. Cerise sur le gâteau, c’est une des huit chansons qu’il a écrites seul pour cet album.

God Gave Me Everything (2001)

Fruit de la collaboration de Mick Jagger avec Lenny Kravitz, “God Gave Me Everything” figure sur le dernier album solo du chanteur des Stones, Goddess In The Doorway. Un disque qui remonte à plus de 20 ans. Sans surprise, les grosses guitares sont de sortie. Ce n’est pas le seul forfait commis en commun par ces deux-là.

Lonely At The Top (1985)

Il n’y en a qu’une et elle se trouve sur le premier album solo de Mick Jagger, She’s The Boss. “Lonely At The Top” est signée Jagger/Richards. Keith Richards, bien évidemment. Ne cherchez pas, il n’y en a pas d’autres du duo sur les chevauchées en solitaire du chanteur. Elle a donc une saveur particulière qui justifie sa présence dans ce top 5. Comme elle est aussi de fort bonne tenue, pourquoi bouder son plaisir ?

Just Another Night (1985)

Un groove d’enfer et un casting de musiciens à faire rougir bien du monde pour ce titre également extrait de She’s The Boss. Voyez plutôt : Jeff Beck à la guitare, Robbie Shakespeare à la basse, Sly Robbie à la batterie (de Sly ans Robbie) et on en passe... Avec un clip signé Julien Temple dans lequel figure l’actrice Rae Dawn Chong. La chanson a valu quelques déboires à Sir Mick. De copyright, bien sûr. Le chanteur jamaïcain Patrick Alley l’a accusé de lui avoir piqué le titre de de son morceau “Just Another Night”. La justice a fini par donner raison à Mick Jagger.