Mick Jagger fête ses 80 ans avec des secrets toujours aussi bien gardés

Si Sir Mick Jagger – oui, malgré sa réputation très “sex, drugs and rock & roll”, Monsieur Jagger a été anobli par Elizabeth II en 2002 et a reçu l’ordre de l’Empire britannique pour services rendus à la musique populaire – tient toujours la grande forme, il reste aussi le plus mystérieux des Stones. Voyez plutôt.

À 80 ans, Mick Jagger a toujours de l'énergie à revendre. Il l'a prouvé sur la scène du stade Roi Baudouin lors de la tournée des 60 ans des Rolling Stones. ©Avalon All rights reserved.

Keith Richards dit avoir sniffé les cendres de son père

Une biographie de Charlie Watts, autorisée par sa famille et par les Stones en personne, est sortie l’an dernier. On la doit à la plume de Paul Sexton, un inconditionnel du batteur du groupe. Elle s’intitule Charlie’s Good Tonight : The Authorised Biography of Charlie Watts.

Musicien autodidacte, Charlie Watts a été pendant presque 60 ans le calme au milieu de la tempête Rolling Stones. Il est mort le 24 août 2021. ©Photo News

Keith Richards a, lui, opté pour l’autobiographie, avec l’aide du journaliste James Fox. Un choix qui tient du miracle quand on découvre tous les excès qu’il raconte dans ces pages. C’est dans son livre paru en 2010, Life : ma vie avec les Stones – autre pied de nez à la mort s’il en est ! – qu’on apprend qu’il aurait sniffé les cendres de son père. Il y raconte aussi des histoires de braquages, d’autres de fesses, de drogue, d’amour aussi. Et surtout, il décrit sa manière de jouer de la guitare. Soit 700 pages riches en anecdotes. Le tout est par ailleurs très plaisant à lire.

Publiée en 2010, "Life : ma vie avec les Stones", l'autobiographie de Keith Richards a connu un grand succès en librairie. ©AFP

Ronnie Wood a aussi publié ses mémoires. C’était en 2008 : Ronnie Wood Autobiographie. Le guitariste expose aussi sur la place publique les coulisses des Stones, ses abus d’alcool et d’autres substances psychotropes. Ses multiples séjours en cure de désintoxication ne sont plus un secret pour personne.

Opéré d’un cancer du poumon en 2017, Ronnie Wood s’est assagi. ©BELGA

Bill Wyman et ses 1000 femmes dans son lit

Idem pour Bill Wyman, le bassiste de la bande qui a quitté le groupe en 1992. Il a, lui aussi, couché sur papier sa vie avant et avec les Rolling Stones. C’était même le premier à le faire, en 1990 : Stone Alone. Surnommé l’archiviste des Stones, il en a révélé des secrets dans ce livre. Et n’a pas caché grand-chose pour son appétit sexuel. Il dit avoir couché avec plus de 1 000 femmes.

Bill Wyman, ex-bassiste des Rolling Stones, lors de sa venue à Bruxelles en 2003.

Quant à Mick Jagger, rien… nada… Enfin, rien d’officiel. Parce que des biographies non autorisées mais richement fournies et documentées, on en compte beaucoup. On pense à la brique – 800 pages ! – rédigée par l’excellent Philip Norman, sobrement intitulée Mick Jagger, dans laquelle il retrace tout le parcours du petit Michael Philip jusqu’à l’impérial Mick Jagger, géant du rock. Le tout en levant le voile sur bien des choses cachées, évidemment.

Les Rolling Stones sur la scène du stade Roi Baudouin le 11 juillet 2022, à l'occasion de leur tournée Sixty pour les 60 ans du groupe. ©JC Guillaume

Un contrat à 1 millions de livres sterling

Pourtant, une autobiographie du chanteur des Rolling Stones, tout ce qui a de plus officielle, existe bel et bien. Quelque part, dans un tiroir ou sur une étagère. Mais elle n’a jamais été publiée. Flash-back. Nous sommes à l’aube des années 80. Après avoir traversé quelques années difficiles durant les Seventies avec la dépendance à l’héroïne de Keith Richards, les Stones sont à nouveau commercialement bankables. C’est l’époque des albums Some Girls (1978), Emotional Rescue (1980) et Tattoo You (1981) avec les tubes “Miss You” et “Start Up Me”, notamment. L’éditeur Weidenfeld & Nicolson flaire la bonne affaire et signe un contrat avec Mick Jagger pour la publication des mémoires du chanteur. Montant mis sur la table : un million de livres sterling !

Mick Jagger empoche le chèque mais… il ne se passe rien. Un premier ghostwriter (comprenez un "nègre" comme on les appelait jadis dans le métier. Ou un prête-plume comme on les appelle aujourd’hui) jette l’éponge. On ne connaît pas son nom mais c’était apparemment un cador du genre. C’est ce qu’a affirmé celui qui lui a succédé en catastrophe, Barry Coleman.

Avant le concert des Rolling Stones du 11 juillet 2022 au stade Roi Baudouin, Mick Jagger s'est promené dans les rues de Bruxelles en se faisant prendre en photo. ©Avalon All rights reserved.

"Mick restait sur la réserve ou, du moins, cherchait à ne blesser personne"

En 2021, Barry Coleman a expliqué au Guardian comment il s’est retrouvé embarqué dans cette histoire complètement folle des mémoires du chanteur des Stones et comment tout cela est parti en toupie. L’écrivain raconte avoir été contacté en urgence par l’éditeur Weidenfeld & Nicolson. Ce dernier lui donnait deux semaines pour écrire le livre parce qu’ils avaient décroché un accord pour la publication sur le marché américain. Mais il y a eu un hic. Mick Jagger semblait n’avoir rien à faire de la chose. Barry Coleman s’est entretenu avec lui par téléphone une fois. Ensuite, le chanteur n’a plus répondu à ses appels. Tout ce qu’il avait en main, c’était deux chapitres “plus ou moins présentables”, a-t-il confié au Guardian, et “un tas de retranscriptions d’entretiens” qu’il devait assembler pour former un tout cohérent. Une expérience qu’il a qualifiée "d’horrible". Si les grands événements du parcours de Mick Jagger et des Stones étaient bien évoqués, que ce soit la rencontre avec Keith Richards, la mort de Brian Jones ou le drame d’Altamont en 1969 (Lors de ce festival organisé par les Stones fin 1969, un fan, Meredith Hunter, a été battu puis poignardé pendant le concert du groupe par des Hells Angels chargés de la sécurité de l'événement. Il est avéré que le jeune homme brandissait une arme au moment du drame. L'événement et les autres dérives lors de cette manifestation sont considérés comme ayant mis fin au rêve hippie) , on n’apprenait strictement rien de neuf, a affirmé Barry Coleman. “Il se dégageait constamment cette impression que, dans les transcriptions, Mick restait sur la réserve ou, du moins, cherchait à ne blesser personne”, a-t-il indiqué. Comble du comble, dans tous ces papiers, il n’y avait strictement pas une ligne sur le passé récent du groupe.

Barry Coleman a dit avoir la conviction que Mick Jagger ne voulait pas aller de l’avant avec ce projet. Il ne voulait pas le faire et il a bien fait selon le prête-plume. “Je pense qu’il a respecté son public en ne leur donnant pas quelque chose d’ordinaire à propos d’une vie extraordinaire… D’une certaine manière, cela vous en dit plus sur Mick que tout ce qui aurait pu sortir dans un livre médiocre.”

Photographié à Amsterdam avant le concert des Stones du 11 juillet à Bruxelles, Mick Jagger porte très bien le costume. Il n'est pas Sir pour rien. ©Avalon All rights reserved.

Un manuscrit digne du monstre du Loch Ness

Plus tard, Mick Jagger s’est exprimé à propos de ses mémoires avortés. “Quand j’ai commencé à m’y mettre, je n’ai tout simplement pas aimé revivre ma vie.” Il avait l’impression de perdre son temps, a-t-il expliqué sur 6Music. Il a donc rendu l’argent à l’éditeur et le projet n’a jamais été terminé.

Quelque part, traîne donc un manuscrit contenant les mémoires – du moins une partie d’entre elles – de Mick Jagger. Une épreuve apparemment terne et barbante à lire, à en croire Barry Coleman. Selon le New Musical Express, référence de la presse musicale britannique, un certain John Blake, éditeur de son état, posséderait le document et s’adresserait régulièrement à Joyce Smith, la manager des Stones, pour lui demander l’autorisation de le publier. Sans succès.

Mick Jagger, l'homme aux 4000 conquètes

Vu le succès en librairie de l’autobiographie de Keith Richards, on imagine sans peine que d’autres éditeurs, probablement très nombreux, doivent faire le siège auprès de Mick Jagger pour publier un jour son autobiographie. Avec de vraies révélations et confessions. Car des histoires, Sir Mick doit en avoir à revendre. N’a-t-il pas, un jour, confié avoir eu quelque 4 000 conquêtes ? Parmi celles-ci, il y aurait Uma Thruman, Angelina Jolie ou encore Jackie Onassis, la veuve du président John F. Kennedy !

Ne s’est-il pas aussi initié à la sexualité avec des garçons dès l’école ? C’est ce qu’on peut lire dans Mick, Sex and Rock and Roll, la biographie signée Christopher Andersen parue il y a une dizaine d’années. En 2013, dans une interview accordée au Sun, Angie, l’ex-épouse de David Bowie, a également raconté comment la relation qu’entretenait son mari avec Mick Jagger a fait exploser leur couple et leur mariage. En 1973, elle dit les avoir découverts tous les deux, nus, dans le même lit. Dans son livre, Christopher Andersen raconte aussi l’anecdote. Il précise que Mick Jagger et David Bowie étaient littéralement “obsédés sexuellement l’un envers l’autre”.