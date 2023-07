Grèves chez Ryanair: "Michael O'Leary est un mafieux, il ne s'attendait pas à une réaction aussi virulente de la part de ses pilotes"

Les vols concernés par le mouvement de grève dimanche sont des allers-retours prévus entre 06h20 et 22h55, à destination, notamment, de Venise, Riga, Tanger, Nîmes, Biarritz et Séville.

Samedi, cinquante vols sont finalement annulés, soit 22 de plus par rapport à ce qui était annoncé jeudi.

Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE, était l’invité de LN24 ce vendredi 28 juillet pour faire le point sur la situation. "Je crois que Ryanair ne s’attendait pas à une réaction aussi virulente de la part de ses pilotes", indique-t-il quand on lui demande si la direction n’entend pas les revendications de ses pilotes.

Espère-t-il encore quelque chose de Ryanair aujourd’hui? "Quand je vois comme ça s’est passé la dernière fois, j’ai beaucoup de crainte. On a face à nous une entreprise extrêmement arrogante et très provocatrice. Je n’ai jamais vu ça! Quand elle vient chez nous, elle nous propose des choses illégales. Cette entreprise se croit tout permis", déclare-t-il

"L’intimidation, le chantage et la menace sont des pratiques courantes chez Ryanair. Ça fait 25 ans que c’est comme ça. Voilà seulement qu’il y a des réactions. C’est une mafia qui a ses tentacules partout en Europe! Al Capone était un gangster et on savait où il habitait mais on ne savait pas l’arrêter. J’ai l’impression que c’est pareil avec Michael O’Leary. Je ne dis pas qu’il tue les gens mais il ne respecte pas les droits dans son entreprise et on arrive à arrêter cet individu. C’est un mafieux!", dit-il.

"L’important pour nous ce n’est pas de faire des grèves et d’ennuyer les passagers, mais de faire mal économiquement à l’entreprise. On veut que les gens sachent que tant que les affaires ne seront pas résolues chez Ryanair, nous continuerons à faire des petites grèves quelques jours par mois mais pendant longtemps. Pour que ça touche le portefeuille car toucher l’image, Michael O’Leary s’en fout complètement, on l’a bien vu. Mais son portefeuille, ça, il ne s’en fout pas et quand il va voir que les réservations vont diminuer, je pense qu’il va revenir vers nous avec un autre discours", revendique le secrétaire permanent de la CNE.

Le mouvement de grève ne concerne en effet que les pilotes belges de Ryanair. Les passagers sont invités à consulter régulièrement le site de Ryanair et celui de l’aéroport de Charleroi afin de savoir si leur vol est maintenu.

La compagnie est tenue de proposer un vol alternatif sans frais aux passagers concernés. Si ce dernier ne leur convient pas, ils sont alors en droit d’exiger le remboursement de leurs billets.