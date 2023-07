Pomme au Pays des Merveilles

Vent de fraîcheur

Musicalement, Pomme reste Pomme sur Consolation. Le naturel et les tonalités folks des débuts sont toujours là. De même que le piano minimaliste, les pincées d’autoharpe (sa signature) et les arpèges de guitare sèche. Mais il y a aussi un vent de fraîcheur apporté par les effluves électro de Flavien Berger, la présence de chœurs féminins ainsi que des bruits "de la vie" samplés (rires, murmures, voix humaines, ...). Une belle manière d’évoluer sans se dénaturer pour cette native de Décines-Charpieu, dans le département du Rhône, qui s’est lancée en solo dans les bars lyonnais dès l’âge de 16 ans. "À cette époque, je faisais une fixation sur les grandes chansonnières country-folk américaines: Dolly Parton, bien sûr, mais aussi June Carter et Joan Baez. Je m’identifiais aux figures féminines des narratrices de leurs chansons. Ces femmes me donnaient le sentiment d’être libre et d’avoir des choses à raconter. J’aimais leur approche guitare/voix, c’était direct. Encore aujourd’hui, elles ont une grande influence sur moi."

En 2017, Pomme publie À peu près, son premier album dans cette même veine americana des idoles de son adolescence. Un échec. Mais aussi une leçon. “Je suis mal rentrée dans ce métier, nous avouait-elle lors de notre première rencontre au Ronquières ­Festival en 2021. J’étais alors dans la recherche de la perfection, je recommençais chaque morceau en fonction des commentaires que j’entendais. Le disque ne me ressemblait plus du tout. Trop de questions, trop de compromis. À sa sortie, je n’en étais pas fière et j’ai eu beaucoup de mal à le défendre sur scène.”

Elle ne répétera pas ses erreurs de débutante. Paru en 2019, le disque Les failles est celui de la ­consécration. Ventes étalées mais énormes, tournée à rallonge, éditions bonus (Les failles cachées) et, last but not least, deux ­Victoires de la musique consécutives (album révélation en 2020, artiste féminine en 2021) venant souligner cette trajectoire peu banale. Pomme impose son style. Soit un naturel désarmant, des mélodies fluides, des orchestrations épurées, voire minimalistes et des mots qui veulent dire des choses. Beaucoup de choses. “J’ai littéralement vomi en solitaire les textes en deux semaines alors que je résidais dans une maison perdue en Bourgogne. Quand je suis arrivée en studio, j’ai tout enregistré en six jours avec l’aide d’Albin de la Simone, se souvient-elle. Sur cet album, je n’ai pas voulu dire que ma vie est dure. Mais j’ai mis le doigt sur certaines choses qui l’étaient.”

Évoquant ses doutes, son homosexualité, son féminisme, ses peines de cœur et son rapport à la nature, les chansons figurant sur Les failles séduisent un (jeune) public qui s’identifie à son auteure. Pour Consolation, écrit principalement dans la cam­pagne québécoise, sa deuxième "maison de cœur", Pomme trouve son inspiration dans l’œuvre de Nelly Arcan, auteure québécoise révélée avec "Putain"(2001, Seuil), récit autofictionnel ­inspiré de son expérience d’escort girl, retrouvée pendue dans sa chambre en 2006. “Son écriture et son existence m’ont bouleversée. Aorès avoir écrit la chanson Nelly pour lui rendre hommage, j’étais dans un “mood” très étrange, quelque part entre réconfort et mélancolie. Ça m’a donné l’envie d’appeler mon nouvel album Consolation et de le construire sous forme de lettres adressées à mes héroïnes et à l’enfant que j’ai été.”

Après avoir émerveillé les Francofolies de Spa ce 22 juillet dans un décor tout droit sorti d'un chapitre inédit de Lewis Carroll, et avant son retour programmé à Forest National le 14 novembre, Pomme se retrouve ­parfaitement à sa place en haut de l’affiche d’Esperanzah! où elle côtoie notamment Tiken Jah Fakoly, La Femme et Charlotte Adigéry. Selon les organisateurs, que nous croyons volontiers, la chanteuse, pourtant particulièrement sollicitée cet été, a choisi elle-même cette date, en raison notamment de l’engagement citoyen du festival. Il suffit maintenant de vous laisser guider par les parfums de folk, de douceur synthétique et de poésie mélancolique pour trouver votre chemin vers la scène du Jardin de l’abbaye de Floreffe. Frissons garantis.

Le 29/7, Esperanzah! www.esperanzah.be