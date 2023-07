Rosalía réagit après sa séparation avec le chanteur Rauw Alejandro: "Je n’accorde aucune importance aux rumeurs, nous savons ce que nous avons vécu"

Selon le magazine People, leur séparation résulterait d’un commun accord. Malgré ça, des rumeurs se sont propagées sur les réseaux sociaux, accusant Rauw Alejandro d’infidélité avec une mannequin d’Instagram.

Des rumeurs auxquelles le principal intéressé a souhaité répondre en story Instagram. "Il y a des milliers de problèmes qui peuvent causer une rupture. Mais dans notre cas, ce n’était pas la faute d’une tierce personne, ni d’une infidélité", a-t-il confirmé.

Rauw Alejandro réagit aux rumeurs. ©INSTAGRAM.

"Pendant toutes ces années, tu as fait partie de mes réalisations professionnelles, ainsi que de tous les moments heureux que j’ai vécus dans notre couple. Je n’ai jamais imaginé devoir faire une déclaration publique sur ce sujet très privé pour moi. Pendant que j’assimile tout cela, des allégations publiques erronées sont apparues, et par respect pour elle, pour nos familles et pour tout ce que nous avons vécu, je ne pouvais pas rester silencieux et continuer à voir comment ils essaient de détruire l’histoire d’amour la plus réelle que Dieu m’a permis de vivre. Sans plus attendre, à mes fans, je vous aime beaucoup, merci d’être là. Sincèrement, Raul", a ajouté l’artiste.

Rosalía, quant à elle, est restée muette. Jusqu’à ce jeudi. La chanteuse de 30 ans a elle aussi décidé de réagir sur les réseaux sociaux. "J’aime, respecte et admire beaucoup Raul. Je n’accorde aucune importance aux rumeurs car nous savons ce que nous avons vécu. Ce moment n’est pas facile, alors merci à tous de comprendre et de respecter".

Rosalía partage un message sur Instagram en réaction aux rumeurs. ©INSTAGRAM

Initialement accusée d’être à l’origine de la rupture du couple espagnole, la mannequin Valeria Duque a, à son tour, tenu à réagir. "Je suis absente depuis hier car je crois que le silence est aussi une réponse, et c’est la réponse la plus sage face aux accusations injustes et mensongères", peut-on lire sur Instagram. Depuis quelques jours, la jeune femme était la cible de messages haineux en tout genre.