Beyoncé, Madonna, Amy Winehouse, Muse, Jay-Z, ... Huit albums mythiques qui fêtent leurs 20 ans à redécouvrir cet été

Relégués au rang d’objets de musée, les vinyles n’étaient pour ainsi dire plus qu’un lointain souvenir. Quant aux CD, leurs ventes avaient déjà significativement commencé à plonger. Mais il s’en vendait encore toujours beaucoup. On parlait encore de millions d’exemplaires vendus pour les disques les plus demandés.

La DH a sélectionné pour vous 8 albums sortis en 2003 et qui fêtent donc leurs 20 ans cette année. Huit succès à découvrir ou à redécouvrir tranquillement cet été.

Amy Winehouse : Frank

"Frank" est le premier album d'Amy Winehouse. ©D.R.

Amy Winehouse a tout juste 20 ans quand sort Frank, son premier album. Coup d’essai synonyme de coup de maître… après coup. Car il aura fallu le succès de Back To Black trois ans plus tard pour booster les ventes et lui accorder la visibilité qu’il mérite. Depuis, le disque s’est vendu à quelque 2 millions d’exemplaires dans le monde, dont près de 700 000 rien qu’au Royaume-Uni. En Belgique, il a été disque d’or, soit plus de 25 000 copies écoulées. Et dire que la chanteuse n’aimait pas Frank tel qu’il a été commercialisé, son label ayant opté pour des versions des chansons qu’elle n’appréciait pas. En revanche, elle toujours affirmé qu’elle aimait les chansons et les interpréter sur scène, dans sa proposition artistique à elle. Il n’empêche, le disque reste un must et la voix d’Amy Winehouse posée sur les compositions jazz, soul hip-hop est un régal.

Beyoncé : Dangerously In Love

"Dangerously In Love" est le premier album solo de Beyoncé. ©D.R.

Destiny’Child n’avait pas encore tiré sa révérence que Beyoncé avait déjà des fourmis dans les jambes et l’ambition de voler de ses propres ailes. À partir de l’an 2000, elle a multiplié les collaborations, notamment avec Jay-Z, 50 Cent et Luther Vandross avec qui elle remporte deux Grammy Awards. Dans la foulée, alors que Destiny’s Child est en sommeil, elle dégaine son premier album solo, Dangerously In Love, avec des singles ravageurs : “Carzy In Love”, “Baby Boy”, “Me, Myself and I” et “Naughty Girl”. Avec Dangerously In Love, Beyoncé s’est imposée comme une star à part entière dans le monde. L’album lui rapportera 5 Grammy Awards et fera d’elle une des artistes les plus bankables de l’industrie musicale. La suite, on la connaît.

The White Stripes : Elephant

"Elephant", l'album de The White Stripes sorti en 2003, contient le tube planétaire "Seven Army Nation". ©D.R.

Quatre ans après leur premier album qui porte le nom du groupe, The White Stripes signe l’hymne d’une génération, des stades de foot et de tous les grands événements désormais : “Seven Army Nation”. Personne n’a oublié Eden Hasard sur le balcon de l’hôtel de ville de Bruxelles au retour des Diables rouges de la Coupe du monde 2018. Après avoir lancé ses “Waar is da feestje, hier is da feestje”, il avait entonné la chanson reprise en chœur par tous les fans présents sur la Grand-Place. Grâce à “Seven Army Nation”, Jack White et son ex-femme Meg White sont passés du statut d’artistes alternatifs à celui de groupe populaire. Que le succès de ce tube planétaire ne vous empêche pas de découvrir ou redécouvrir tout l’album Elephant qui vaut largement le détour. On pense, par exemple, aux titres “The Hardets Button To Button” et “Black Math”.

Madonna : American Life

En 2003, Madonna a sorti "American Life", un album peu apprécié par la critique et boycotté par les ardios américaines. Mais il a eu son succès auprès du public! ©D.R.

Avec plus de 300 millions de disques écoulés dans le monde, Madonna est l’artiste féminine la plus vendue de tous les temps. Après le report sine die de sa tournée pour célébrer ses 40 ans de carrière, pouvait-on se passer d’elle dans nos recommandations ? Oui s’il n’y avait rien à tirer de bon dans sa discographie du deuxième millénaire. Or, ce n’est pas le cas. Trois de ses albums tirent largement leur épingle du jeu : Music, sorti en 2000, Confession on a Dance Floor, commercialisé 5 ans plus tard, et, entre les deux : American Life. Pas très apprécié par la critique à sa sortie et malgré ses singles boycottés par les radios américaines, le disque s’est hissé à la première place des charts dans 14 pays, dont les États-Unis. À redécouvrir, pas seulement pour le clip très polémique de la chanson “American Life” et la prestation de Madonna avec Britney Spears et Christina Aguilera lors des MTV Music Video Awards et le célèbre baiser qui va avec…

50 Cent : Get Rich Or Die Tryin’

Premier album officiel de 50 Cent, "Get Rick Or Die Tryin" a été produit par Eminen et Dr. Dre. Il est sorti en 2003. ©D.R.

Get Rich Or Die Tryin’est officiellement le premier album studio de 50 Cent. C’est un succès monumental qui s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires dans le monde. C’est à ce jour le plus gros succès commercial du rappeur, celui qui contient aussi certains de ses titres le plus emblématiques comme “I Da Club”, “If I Can’t”, “P.I.M.P.” et “21 Questions”. Il faut avouer qu’il avait mis toutes les chances de son côté pour y parvenir, notamment en conviant Eminem – qui l’a découvert ! – et Dr. Dre aux manettes. Un must du genre. Et dire que trois ans plus tôt, 50 Cent était victime d’une fusillade lors de laquelle il a pris 9 balles dans le corps. Sur son lit d’hôpital, il avait signé un contrat avec la maison de disques Columbia qui l’a laissé tomber après le single “Ghetto Qu’ran (Forgive Me)”. Certains dans les bureaux ont dû se mordre les doigts vu le succès qui a suivi…

Jay Z : The Black Album

Sorti en 2003, "The Black Album" devait être le dernier de la carrière musicale de Jay-Z. Le rappeur et producteur n'a cependant pas raccroché après sa commercialisation. ©D.R.

Ce huitième album sous son nom devait être le dernier. C’est en tout cas ce que Jay-Z américain avait annoncé. On le sait aujourd’hui, ça n’a pas été le cas. Il n’empêche que ce Black Album n’aurait pas fait tache comme épitaphe de la carrière musicale du rappeur américain. Par son casting, notamment. Jay-Z a convoqué le gratin pour s’éclater avec lui, de Kanye West à Eminem en passant par Timbaland, The Neptunes, Just Blaze et Rick Rubin. Même The Notorious B.I.G. est de la partie par l’intermédiaire d’une interview glissée dans le titre “My 1st Song”. Résultat : une première place dans les charts américains dès la sortie du disque qui s’est hissé au rang de 136e le plus vendu aux USA durant la décennie des années 2000.

Muse : Absolution

Troisième album de Muse, "Absolution" est le plus rock de la discographie du groupe. Il date de 2003 et fête ses 20 ans. ©D.R.

Absolution est le troisième album de Muse. Il suit Origin Of Symmetry publié deux ans plus tôt. Avec des titres comme “Stockholm Syndrome”, “Time Is Running Out” et “Hysteria”, il est résolument ancré dans le rock, un genre qui commence alors à sérieusement perdre de sa superbe à l’aube de ce nouveau millénaire. Cela au profit de la pop et des genres urbains, le rap en tête. À l’époque pourtant, les critiques voyaient en Muse et cet album le mètre étalon du rock à venir. Avec le recul, on dira plutôt que Muse a surtout tracé sa propre voie, celle qui a conduit le groupe à toujours faire dans la surenchère et s’imposer comme un incontournable des méga tournées et des méga festivals. Qu’on aime ou pas la tournure des événements, force est de reconnaître qu’Absolution vaut le détour.

Jean-Louis Murat : Lilith

"Lilith" est un triple album en version vinyle commercialisé par Jean-Louis Murat en 2003. Il a récemment été réédité en version remasterisée par Pias. ©D.R.

Rares sont ceux qui ont osé l’aventure du triple album. Encore plus rares sont ceux qui ont réussi le pari. Le regretté Jean-Louis Murat, décédé fin mai, fait pourtant partie de ceux-là. Auréolé du succès de ses albums Mustango (1999) et Le Moujik et sa femme (2002), il sort Lilith en 2003. Un double CD mais un triple vinyle, car oui, l’album a été proposé sur ce support à l’époque alors qu’il ne s’en vendait quasiment plus. Au menu : 23 titres. À l’instar de Sandinista de The Clash en 1980, il y a à boire et à manger, mais c’est nettement plus une réussite que le disque des punks britanniques. Jean-Louis Murat se montre un peu hargneux sur “Les jours du jaguar”, funky sur “Le cri du papillon”, espiègle sur “Le voleur de rhubarbe” et d’une envoûtante douceur sur “Se mettre aux anges”. Un grand album.