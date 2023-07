Mademoiselle Luna à Tomorrowland : “Je suis sûre d’avoir tué quelques métastases après avoir mixé ici !”

mademoiselle luna , tomorrowland , scene , camping , dj , musique , techno ©cameriere ennio

En pleine récidive et traitement de son cancer du sein, l’animatrice de Radio Contact (qui ne fera désormais plus que les dimanches) garde la banane. “La météo tout comme ma situation niveau santé sont finalement un peu en parallèle, analyse l’artiste de 44 ans qui s’est aussi baladée dans la foule tout sourire et donnant le smile à ses fans ravis de faire un selfie avec le rayon de soleil de la journée. “L’année dernière, j’étais en mode sortie de ce cancer et là, aujourd’hui, je suis en plein dedans de nouveau, confesse Delphine Luna. On est dans une phase un peu compliqué puisque les traitements ne fonctionnent pas… On est donc passé dans une deuxième phase de chimiothérapie différente et assez récente. L’année passée, si on m’avait dit cela, je n’y aurais pas cru. J’étais persuadée d’avoir tout fait pour que cela aille bien et voilà… Depuis janvier, j’assume le coup de la récidive, mais le problème est que cela continue et que cela se propage… Après les poumons et les ganglions, ce sont les os. Malgré tous les traitements, cela continue à se propager, donc c’est franchement compliqué. Ce sont des étapes de plus en plus dures à aborder, car je crois que n’importe qui perdrait un petit peu espoir… J’essaye de me raccrocher à plein de choses. De croire en moi, en la médecine et au fait que je suis capable de gérer. Mais cela fait 6 mois que ce ne sont vraiment que des mauvaises nouvelles…”

Jouer ici, à Tomorrowland, est donc une thérapie pour vous ?

”Je mets mes doigts dans la prise quand je suis derrière les platines. Que ce soit à Tomorrowland ou n’importe où dans les festivals, petites ou grandes soirées où je mixe, c’est quelque chose qui me fait du bien. Souvent, les gens me disent : repose-toi, essaye d’en faire moins ou arrête un peu de mixer. Non, je ne peux pas ! Les images parlent d’elles-mêmes, je suis vraiment en extase quand je suis derrière mes platines. Je pense que c’est primordial aussi pour ma guérison. J’ai besoin du contact avec les gens, d’être dans ma bulle avec ma musique. Je mets mes doigts dans la prise et, même si Delphine est fatiguée avant de commencer à mixer, j’en ai besoin. Je n’arrêterai pas, c’est hors de question !”

"L'année passée, si on m'avait dit que mes traitements n'avaient pas fonctionné, je n'y aurais pas cru. J'étais persuadée d'avoir tout fait pour que cela aille bien"

Comment voyez-vous votre avenir alors ?

”Ah ben j’espère pouvoir encore mixer un jour ici, car cette scène est particulière. Le festival n’est pas encore ouvert, mais il y a cette énergie. Ce sont 60 000 personnes qui arrivent avant que le festival n’ouvre. La plupart ne sont jamais venus ici et viennent du monde entier, avec leur valise, se poser ici pour faire la fête ! Ils viennent d’arriver, donc ils ont une énergie folle qu’ils ont juste envie de partager. Cette scène est incroyable !”

Avec la maladie, ce métier doit pourtant être encore plus éprouvant pour vous…

”Oui et non. Car ça me redonne une dose de guérison, j’en suis certaine ! Si l’avant/après pouvait se quantifier d’une certaine manière en faisant une prise de sang par exemple, je suis sûre que j’ai tué 2 ou 3 métastases après avoir mixé à Tomorrowland ! J’en suis certaine, on va appeler mon médecin (rire) !”

"Je ne pleure plus, j'ai assez pleuré. C'est fini ça!"

Est-il facile de donner un message aux gens qui sont dans le même cas que vous ?

”C’est difficile. Au début, je l’ai fait en pensant bien faire… Et j’ai bien fait, je ne remets pas cela en question. Aujourd’hui, je pense qu’au vu de ma situation, je reste toujours un exemple pour les gens. Mais je me dis que je reste un exemple très compliqué et un cas particulier où il y a des complications assez importantes. Et ce n’est pas le cas pour tout le monde. La plupart des gens, cela se termine plus vite que moi. La seule chose que je peux dire, c’est de faire ce dont on a envie. Être en vie. Vraiment. Si j’ai envie d’aller mixer, je vais mixer. Si j’ai envie de passer du temps sur mon cheval, je le fais. Je pense que chaque personne doit vraiment le vivre. On vient de découvrir que Caroline Receveur, une personnalité publique en France, a aussi un cancer du sein. Elle va aussi le partager à sa manière, car je pense que c’est important. C’est triste, mais il y en a de plus en plus de cas. Je ne sais pas si c’est parce que je suis dedans que je m’en rends compte, mais je pense que, réellement, il y en a de plus en plus. En la partageant, on démystifie un peu cette maladie. Si Caroline Receveur a vu une vidéo de moi, elle doit se dire : ça va être dur, mais elle a quand même continué à faire plein de choses. Donc je continuerai à véhiculer ce message-là, hyperpositif. Et la vie est courte pour tout le monde, personne ne sait ce qui va lui arriver demain. Si on peut se le permettre, et je sais que ce n’est pas évident dans notre société, mais si on peut au moins une heure dans sa journée faire ce dont on a envie !”

N’êtes-vous jamais triste ?

”Je ne pleure plus, j’ai assez pleuré. C’est fini ça. Mais il est vrai qu’il est extrêmement difficile de rester positive… Et même si cela ne m’aide pas à guérir à 100 %, moi, au moins, j’aurai kiffé ma life ! Et on sera encore là l’année prochaine, c’est certain !”

