Rammstein au stade Roi Baudouin: la colère gronde, la polémique enfle

Il y a deux jours, et une fois de plus, des centaines de personnes ont manifesté avant le début d’un concert du groupe allemand Rammstein. La manifestation au stade de Vienne s’est déroulée dans le calme mais quelque 170 policiers ont dû être présents dans le stade pour assurer la sécurité. Des manifestations ont également eu lieu lors d’autres concerts, à Berlin et à Groningue au début du mois. Les manifestants estiment que les concerts du groupe, en pleine tournée européenne, devraient être annulés.