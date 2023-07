Le festival Esperanzah ! : une tentative de réponse face aux grosses machines

Renverser les attentes

La programmation mise, alors, sur les artistes en tournée pour minimiser les déplacements et sur les découvertes, qu’elles soient d’ici (Roza, Blu Samu, Zaïmoon, Clara !) ou d’ailleurs (Bianca Costa, Alina Pash, Songo). Dimanche soir, on a pu passer de la proposition radicale du duo noise et techno La Jungle, où les bouchons d’oreilles se montraient obligatoires, aux solos de piano du génial compositeur canadien Chilly Gonzales. Dans un premier temps, on se dit qu’il y a peut-être une erreur dans le line-up. On finit par se dire que c’est là que réside la force d’un événement de ce type, en étant capable de nous surprendre en confrontant des univers et renversant les attentes.

Chilly Gonzales ©EdA-Vincent Lorent

Un “caractère singulier” revendiqué par les organisateurs pour résister "au phénomène de concentration des grands groupes organisateurs des tournées, à l'uniformisation des line-up et l’organisation et concurrence des méga-concerts en été”. Face au show gigantesque d’un The Weeknd au stade Roi Baudouin ou à une affiche très américaine comme celle des Ardentes, Esperanzah! joue la carte d’un événement familial, rassembleur et convivial.

Une fréquentation en deçà des espérances

Le pari n’est pas simple. Les chiffres de fréquentation de cette année pourraient décourager : 32 000 festivaliers ont été comptabilisés en quatre jours. 4 000 de moins que l’an dernier. Une baisse attribuée à une météo capricieuse. Le directeur de l’événement, Jean-Yves Laffineur, se dit malgré tout “on ne peut plus fier et satisfait” de cette édition. Esperanzah! se trouve probablement à un tournant. À lui seul, le volet musical ne suffit plus à ramener du public.

Depuis plusieurs années, le festival diversifie son offre en proposant des spectacles d’arts de rue, du stand-up, des débats, des projections… L’expérience se veut totale et immersive. Et elle le sera encore plus les prochaines années. C’est, d’ailleurs, l’un des seuls événements où les festivaliers discutent davantage des stands du Village des Possibles que des concerts en cours. Sur les murs menant à l’Abbaye, pas de publicités mais des affiches appelant au boycott de Delhaize. Dans les bars, pas de grandes multinationales mais des producteurs locaux. Les gobelets sont recyclables, les déchets sont triés de manière stricte, les décors ne sortent pas d’usines.

Esperanzah! veut prouver qu’on peut être un grand événement festif et se montrer en phase avec des valeurs anticapitalistes, durables, antiracistes, féministes. Pour les organisateurs, un autre modèle de festival est possible, et même nécessaire. Un modèle plus alternatif, hors des sentiers battus et activement engagé.