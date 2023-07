Tomorrowland Academy ou comment devenir un as des platines : “Mixer, ce n’est pas que brancher sa clé USB !”

La Tomorrowland Academy est en fait une académie de musique de renom mais aussi une école de DJ et de producteurs située à Anvers et à Hasselt. Elle met l’accent sur les sessions en ligne et hors ligne, les camps d’entraînement (bootcamp), les ateliers et les stages pour les enfants, jeunes ou adultes. Et avec des Bootcamps spéciaux (pour enfants entre 8 et 16 ans mais aussi pour adultes, débutants, ou experts) qui se sont déroulés en marge du festival. “Ce sont des ateliers de quatre jours, juste avant l’un des week-ends de Tomorrowland où l’on alterne entre des cours de production, de deejaying et des cours de base sur le management dans l’industrie musicale, poursuit Guillaume qui suit pour la deuxième année consécutive cette formation de 10 heures par jour. “Ces cours sont aussi supportés par des dj de Tomorrowland ou des artistes du milieu, complète Arthur, 20 ans, de Braine-le-Château, autre élève parmi la quarantaine présente lors de cette session. Des cours en mix, production ou des workshops. C’est-à-dire, comment bien importer ses musiques et aussi bien connaître l’état de ses musiques.”

Les élèves jouent sur les véritables platines du festival, comme celles de la mainstage. Valeur? Entre 8000 et 10.000 euros

Sans oublier “des conversations à la pointe avec Afrojack, Laidback Luke, etc. sur le futur de la musique électronique comme l’intelligence artificielle, etc.” Les dj en herbe, qui apprennent à mixer sur les véritables platines du festival (valeur entre 8000 et 10 000 euros la platine), ont aussi eu accès au domaine le jeudi afin d’aller mixer sur une scène mythique de Tomorrowland. Idem avec les enfants la semaine dernière qui étaient encadrés par des DJ professionnels au cours d’une semaine d’ateliers et apprenant tout sur le beatmatching, le jumelage de phases, le filtrage, le Rekordbox, les boucles et les hot cues. “Un sacré gros privilège, une chance et une belle opportunité !” Avec, au final, un diplôme pour boucler la boucle.

Et tous les étudiants rencontrés à la Tomorrowland Academy le disent et le prouvent : “Mixer, ce n’est pas que brancher sa clé USB !, insiste Roman, 22 ans et venu de Genève en Suisse (son set démarre par une intro d’une minute d’Armin Van Buuren qu’il a acheté 600 euros au célèbre dj néerlandais). Pour mixer professionnellement et être booker sur la mainstage de Tomorrowland, il faut du talent, de la chance, de la persévérance et surtout de l’originalité. Et rester authentique.” Et ce ne sont pas les responsables des lieux qui diront le contraire. “Dédiée à inspirer et à responsabiliser les gens de demain enthousiastes de tous les coins du globe et favorisant la culture et l’amélioration de leur talent musical inné, la Tomorrowland Academy leur donne accès à tout ce dont ils ont besoin pour produire, diffuser, créer et interpréter de la musique. Elle sert de plate-forme idéale pour repérer les nouveaux et jeunes talents et donne aux adultes la possibilité d’affiner leurs compétences et de réseauter avec d’autres pairs de l’industrie.”

Le Dj belge Henri Pfr a déjà participé comme coach -en présentant notamment un atelier où il réalisait des remixes- pour cette école. “J’adore ce concept car le festival a même prévu une stage pour la Tomorrowland Academy et je trouve ça génial, nous confie le producteur. Car, moi, quand j’avais 13 ou 14 ans, c’était un rêve de gosse d’être ici. Alors donner accès à ce rêve, à toucher à des platines et apprendre à jouer de cet instrument, c’est une super méthode d’apprentissage.” En effet, cette année, de nombreux alumni de la Tomorrowland Academy, comme DJ Daan, DJ Tibo, DJ Renee, Maite Dedecker, Senne Put, Unruly Phoenix and VE/RA, ont mixé sur une scène de Tomorrowland. Bref, des platines aux disques de platine ?

Pour plus d’infos : plusieurs cours (enfants + adultes) sont donnés à Anvers en août mais aussi à Hasselt en septembre et octobre (via https://www.academy.tomorrowland.com/).

Roman, de Genève (Suisse), Guillaume de Bruxelles et Arthur de Braine-le-château, trois élèves de la Tomorrowland Academy. ©cameriere ennio