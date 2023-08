Le YouTubeur Acid s’introduit illégalement à Tomorrowland: "Il a passé la nuit en cellule"

C’est bien connu, le sésame pour aller au festival Tomorrowland est une denrée rare tellement il est prisé par le monde entier. Et même s’il propose deux week-ends, soit 200.000 festivaliers, c’est la galère, les tickets partent en 10 secondes. Qu’à cela ne tienne, le Youtubeur Acid voulait coûte que coûte participer à cette 17e édition. Seul moyen pour le jeune homme ? S’introduire illégalement dans l’enceinte du festival. Comment ? En se faufilant à travers des terrains de football, des jardins et des orties à la tombée de la nuit comme on peut le voir dans sa vidéo postée sur sa chaîne YouTube. Si Nathan ne conseille à personne de reproduire ce qu’il a fait, il n’affiche aucun regret. “La sécurité de Tomorrowland est très stricte. C’était l’enfer. Il y avait un énorme fil de fer barbelé”, explique celui qui a perdu l’une de ses chaussures en chemin.