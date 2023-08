The Cure et Siouxie comme au bon vieux temps

S’agissant de The Cure et de Siouxie (and the Banshees), les amateurs connaissent les accointances entre les deux formations. Par le passé, Robert Smith a souvent joué le guitariste de "dépannage" (entre 1979 et 1984) pour ce groupe qu’il admire tant et qui l'a fortement influencé. Quarante ans plus tard, l’histoire se répète... d’une certaine manière. Lol Tolhurst, ex-batteur et claviériste de The Cure dont il est un des fondateurs avant d’en avoir été viré en 1989, et Budgie (Peter Edward Clarke), ex-batteur de Siouxie and the Banshees, annoncent une collaboration inattendue. Certes, ce ne sont pas les musiciens les plus emblématiques des formations qu’ils représentent, il n’en reste pas moins que le projet fait parler de lui.

Ensemble, ils ont décidé de former ce qu’on appelle un super groupe. À leurs côtés, ils ont embauché le producteur irlandais Garret “Jacknife” Lee qui a travaillé avec U2, REM, Weezer et… Taylor Swift.

Un album est annoncé pour le 3 novembre, chez Pias. Il s’intitulera Los Angeles et contiendra 13 titres. Il propose surtout un casting de fou, avec la présence de James Murphy, le leader de LCD Soundsystem, mais également de Bobby Gillepsie de Primal Scream, de The Edge de U2, d’Isaac Brock de Modest Mouse, de Mark Bowen d’Idles et d’Arrow de Wilde de Starcrawler, pour ne citer que les principaux.

Le premier single extrait du disque a été dévoilé. Il s’agit du titre “Los Angeles”. Il donne le ton : ça dépote sur le plan sonore. Pouvait-il en être autrement avec deux batteurs à la manœuvre ? La rythmique est lourde, tout comme les synthés et le chant de James Murphy. La chanson, qui “célèbre” Los Angeles (”Los Angeles bouffe ses enfants/Los Angeles bouffe ses jeunes”) et l’Amérique, s’accompagne d’un clip en noir et blanc tourné dans les rues de la ville. Çà et là pointent quelques notes qui ne sont pas sans rappeler The Cure et Siouxie and the Banshees période 1982-1984.

Le projet proposé par Lol Tolhurst, Budgie et Jacknife Lee devait initialement s’appeler LXB. Ils en avaient touché un mot dès 2020, sans en dire plus. Finalement, c’est sous le nom Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee que se présente le trio.

Notez que les anciens batteurs de The Cure et Siouxie and the Banshees n’ont pas que ce projet en commun. Depuis 2021, ils animent ensemble un podcast appelé Curious Creatures, référence à The Cure et à The Creatures, une autre formation dans laquelle œuvrait Budgie au côté de Siouxie Sioux. Ils y parlent du post-punk et de ses influences sur les musiques actuelles, à chaque fois avec un invité différent. À écouter sur les principales plateformes de streaming, dont Spotify et Apple Music.