Incroyable : Johnny Hallyday au cœur d’une polémique en France près de six ans après son décès

Entre 2017 et 2019, ses trois albums posthumes ont battu des records de ventes. Cela a permis à sa maison de disques, selon le Canard enchaîné, d’empocher 333 890 euros via la redevance copie privée. Un système, financé par les sociétés d’appareils de stockage, destiné à compenser la perte de revenus due à la copie : “La rémunération pour copie privée permet, par exemple, de copier notre film préféré sur notre box, d’enregistrer notre musique ou nos images favorites sur notre smartphone, de lire nos livres sur notre tablette. En contrepartie, les fabricants (ou importateurs) de ces supports de stockage versent une rémunération pour les auteurs, artistes, éditeurs et producteurs des œuvres qui sont ainsi dupliquées”, explique l’association La Culture avec La Copie Privée.

Puisqu’elle est tout à fait légale, pourquoi cette rémunération fait tiquer la Cour des comptes et déclenche des polémiques en France ? Tout simplement parce que cette mesure a été créée dans le but de rémunérer les auteurs et producteurs lésés (75 %) et pour l’aide à la création (25 % des sommes collectées) afin de favoriser la diversité et l’éclosion de nouveaux talents. De nombreuses voix s’élèvent donc pour dire que l’esprit de cette redevance a été détourné quand des sommes aussi importantes sont versées pour un artiste décédé.

Johnny Hallyday n’est pas le seul visé par les critiques. Selon la Cour des comptes, en 2021, Florent Pagny a touché 271 000 euros via cette redevance, Bernard Lavilliers 120 000 euros Benjamin Biolay 119 000 euros et Juliette Armanet 154 000 euros. Or, ce sont tous des artistes confirmés. Ce qui amène la Cour des comptes à se poser des questions quant à “l’utilité d’aides importantes attribuées à des projets portés par des artistes installés et dont l’équilibre économique ne paraît pas nécessiter de soutien particulier”.

Une polémique dont se serait bien passée Laeticia Hallyday, qui tente de rembourser les dettes fiscales de son défunt mari, estimées à 30 millions d’euros.