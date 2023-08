Jeff Goldblum, une Mouche qui se produit au Cirque

Après un premier album sorti sous le label Decca Records, en 2018, Jeff et ses amis sillonnent aujourd’hui le monde dès qu’ils le peuvent.

Le 11 octobre prochain, c’est sur la scène du Cirque Royal de Bruxelles que se produira l’artiste, histoire de présenter au public belge son dernier album, Plays Well With Others. Au programme de la soirée, du jazz, bien sûr, puisque c’est la marotte de Jeff, mais aussi quelques instants de pure comédie – on ne se refait pas – auxquels l’acteur se livre avec délectation. Les places seront en vente à partir du 11 août sur le site de Greenhouse Talent.