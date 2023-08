Kanye West refait surface et fait une apparition surprise lors du concert de Travis Scott sur la scène du Circus Maximus à Rome (VIDÉOS)

Son album UTOPIA est actuellement numéro 1 des ventes. Pour fêter la chose, l’artiste texan a fait appel à l’un de ses mentors. Un concert dans un lieu exceptionnel qui a été marqué par la présence d’un invité qu’il l’est tout autant. En effet, pour la première fois depuis ses propos antisémites en 2022, Kanye West est apparu sur scène pour interpréter deux titres aux côtés de son poulain.

Ensemble, ils ont interprété en duo Praise God, sorti en 2021 sur l’album DONDA (2021) avant que Kanye West reprenne en solo son tube Can’t Tell Me Nothing présent sur son troisième album Graduation (2007).

"Un seul être humain sur cette foutue planète a toujours été à mes côtés durant tout ce que j’ai traversé", a ajouté Travis Scott faisant sans doute référence au drame qui s’est joué lors de son festival Astroworld. Survenue le 5 novembre 2021, la bousculade du festival d’Astroworld reste encore dans les mémoires. Le bilan de huit morts au moment des faits s’était alourdi à dix morts à la suite des décès de deux blessés dans les jours qui ont suivi.

"Il n’y a pas d’UTOPIA sans Kanye West. Il n’y a pas de Travis Scott sans Kanye West. Il n’y a pas de Rome sans Kanye West", a lancé Travis Scott devant une foule en délire, en rendant hommage à son acolyte sous le feu des critiques à cause de multiples sorties médiatiques controversées.

Récemment, Adidas a commencé à tourner la page de sa rupture brutale avec Kanye West en écoulant un premier stock de baskets Yeezy, produites avec l’artiste. La marque aux trois bandes traverse une période chaotique depuis l’arrêt en octobre de sa collaboration avec l’artiste américain, désormais connu sous le nom de Ye, après une série de dérapages antisémites de ce dernier.