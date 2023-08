Robertson a commencé sa carrière très jeune en rejoignant le groupe d'accompagnement du chanteur de rockabilly Ronnie Hawkins à la fin des années 1950. The Band s'est d'abord formé au milieu des années 1960 en tant que groupe d'accompagnement de Bob Dylan.

Plus tard, le groupe est devenu très apprécié avec des classiques tels que "The Night They Drove Old Dixie Down" et "The Weight".

En 1976, The Band a bouclé la boucle avec The Last Waltz, un grand concert d'adieu qui a fait l'objet d'un album et d'un film, réalisé par Martin Scorsese.

Robertson a travaillé régulièrement avec Scorsese après la fin de The Band. Il a réalisé la bande originale de films tels que "Gangs of New York", "The Wolf of Wall Street" et "The Irishman". "Killers of the Flower Moon", sorti au début de cette année, est le dernier film de Robertson.