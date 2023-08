Stephen Curry s’improvise rockstar au concert de Paramore: la star de NBA est montée sur scène et a mis le feu (VIDÉO)

En effet, le double MVP a rejoint le groupe lors de leur venue à San Francisco dans le cadre de leur tournée This Is Why. Inutile de dire que le joueur de la NBA s’est senti comme chez lui au Chase Center.

"À partir du moment où Steph prend le micro, il ne s’agit plus du concert de Paramore", a déclaré la chanteuse Hayley Williams au public lundi soir. "C’est désormais un concert de Steph Curry, d’accord?" Après un compte à rebours à suspense de la chanteuse, Steph Curry est venu interpréter "Misery Business". Un moment historique pour les nombreux fans présents ce soir-là, qui ont immortalisé le moment.

Le tube de 2007 du groupe est devenu événement à part entière du concert. Désormais, à chaque représentation, un fan du public (ou parfois des coulisses, comme Lil Uzi Vert dernièrement à New York) monte sur scène avec le groupe pour interpréter ce dernier.