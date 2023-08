Les maux des réseaux sociaux

Le moindre cliché peut devenir viral. Et cela en préoccupe plus d’un. Notamment en France, où une proposition de loi veut réglementer le “sharenting”. Derrière ce néologisme se cache une pratique courante : diffuser des photos familiales sur les réseaux sociaux. Une habitude banale dont on ne mesure pas toujours la portée. Les souvenirs de vacances des enfants sont susceptibles de les poursuivre toute leur vie, en violation de la Convention internationale des droits de l’enfant. Pire, “Europol et Interpol ont alerté sur la multiplication d’échanges pédocriminels en ligne et la prévalence des contenus autoproduits par les jeunes eux-mêmes ou leur entourage”, selon un rapport des Nations unies.

Les psychologues s’inquiètent aussi d’un nouveau phénomène, lié au hashtag “maincharacterenergy”. L’objectif : se présenter dans une vie totalement fictive. Le problème, c’est que de plus en plus d’adeptes ont tendance à se perdre eux-mêmes dans ce “métaverse”, ce qui déclencherait un syndrome du personnage principal, avec des risques d’anxiété et de dépression.

Prudence, donc : réseaux sociaux peuvent aussi rimer avec maux.