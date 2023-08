"Gardez vos soutiens-gorge, vous me les lancerez un autre soir": Drake active le "contrôle parental" en plein concert

"Je ne peux pas parler de seins ce soir Los Angeles", a annoncé Drake directement hué par ses fans, visiblement taquins. "Parce que mon fils est au concert pour la toute première fois de sa vie", a-t-il précisé. Une annonce largement applaudie par l'audience. "On va activer le contrôle parental, gardez vos soutiens-gorge. Vous me les lancerez un autre soir. Je ne veux pas qu’il pense que son père fait des bêtises. Je lui raconterai quand il sera plus grand."

Adonis a suivi le concert depuis la régie avec un casque antibruit fixé sur les oreilles. Il a seulement rejoint son père lors du morceau "Too Good".