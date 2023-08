Compact Disk Dummies à Pukkelpop ce week-end: “Nous avons beaucoup travaillé pour préparer ces concerts"

À lire aussi

Compact Disk Dummies est surtout un groupe à voir en live. Et quand ils se sont produits au Botanique le 9 octobre 2020 (à l’aube du deuxième confinement), il était difficile pour le public de rester assis sur son siège. La foule était tout aussi conquise le 29 juin dernier à Rock Werchter, lorsqu’ils ont ouvert la scène principale en tout début d’après midi. L’énergie débordante de leur musique est transmise par le dynamisme de Lennert sur scène. Avec leurs tubes “The Reeling”, “Holy Love”, ou encore “I Remember”, ils font danser la fosse. Rencontre avec le groupe à leur sortie de scène.

Vous jouez à Rock Werchter et Pukkelpop cet été. Vous êtes-vous préparé spécialement ?

Lennert Coorevits : C’est fou. C’est quelque chose que nous attendons depuis si longtemps. Nous avions pour objectif de jouer à Rock Werchter et Pukkelpop, et les deux se sont réalisés… et sur la scène principale en plus. Nous avons beaucoup travaillé pour préparer ces concerts, car c’est très différent de jouer pour de grands festivals comme ceux-là. Il y a beaucoup de préparation, beaucoup de travail et je pense que ça a payé. Nous sommes tous les deux très heureux.

Janus Coorevits : Je n’ai jamais été aussi nerveux avant un concert ! C’était un nouveau set, avec de nouvelles chansons… et c’était très compact aussi. On avait seulement 40 minutes, donc on doit enchaîner chanson après chanson, sans pause. Mais c’était super, et tout le monde dansait, donc c’est le plus important.

Votre musique est très dansante. Comment parvenez-vous à communiquer cette énergie sur scène ?

Lennert Coorevits : Je pense que cette énergie a toujours été présente. Au début, j’étais plus impulsif, ce n’était pas tellement dansant mais un peu plus sauvage. Et Janus aussi, au début, était plus minimaliste. Je pense que nous avons vraiment évolué en tant qu’artistes et je pense que cela se reflète sur le public. Si vous donnez vraiment tout au public, alors ils vont vouloir faire pareil.

Janus Coorevits : Nous avons commencé notre set avec une nouvelle chanson. C’était vraiment un gros pari, mais ça a payé.

Lennert Coorevits : La foule a très bien réagi, mais vous savez, c’est la première chanson, alors tout le monde est encore un peu timide, à se demander s’ils doivent danser ou pas… Mais nous savons qu’à chaque concert des Compact Disk Dummies, les gens qui ne dansent pas au début vont danser à la fin. Donc même si ça commence un peu lentement, ça finira toujours dans une bonne énergie. Mais ce que j’aime vraiment chez nous, c’est que nous ne nous contentons jamais de la manière dont les choses se sont passées.

Janus Coorevits : Nous cherchons toujours à nous améliorer. Le spectacle à Pukkelpop sera totalement différent.

Quel est votre meilleur souvenir sur scène ?

Lennert Coorevits : Je dirais de faire monter notre père sur scène aujourd’hui. Quand nous avons commencé il y a presque 15 ans, notre père nous conduisait à chaque concert. C’est moi qui m’occupais des réservations, et parfois, on jouait assez loin. Mon père nous conduisait pendant deux heures et il n’y avait personne pour nous regarder. Mais lui était là, il a toujours cru en nous. Et même si maintenant son rôle est plus petit, il nous aide toujours. Et là, j’ai ressenti que c’était le moment parfait pour lui donner un peu de lumière pendant quelques secondes. S’il n’avait pas été là, il n’y aurait pas eu de Compact Disk Dummies sur scène.

Est-ce que c’est difficile de travailler avec son frère ?

Lennert Coorevits : C’est difficile, mais nous n’avons jamais connu autre chose. Donc pour nous, c’est logique. Mais il faut aussi savoir que nous ne sommes pas seulement frères, ou collègues, on dirige aussi une société ensemble… Tout est vraiment connecté. Donc comme pour n’importe qui, ça serait un miracle si ça se passait bien tous les jours.

Janus Coorevits : Je pense que je ne pourrais pas m’épanouir pleinement dans un groupe sans mon frère. Et lui aussi. Nous avons une parfaite alchimie entre nous, parce que nous pouvons être honnêtes sur scène, comme en dehors de la scène.

Vous avez sorti en juin une nouvelle chanson, “There’s No Sex Without You”. Est-ce pour annoncer un nouvel album ?

Lennert Coorevits : Eh bien… nous sommes prudents pour dire ce genre de choses car nous travaillons encore dur dessus. Nous espérons terminer le “projet” à la fin de l’été. Mais ce qu’on peut affirmer, c’est qu’il y aura très bientôt des nouvelles musiques. Nous avons beaucoup de chansons, plus que jamais auparavant. Pour la première fois, il s’agira de choisir les chansons que l’on veut garder, alors qu’avant, on finissait 10 chansons et on les mettait ensemble.

Quelle est votre chanson préférée ?

Janus Coorevits : Pour moi, ce serait “The Drugs Don’t Work”. C’est une chanson que j’aime vraiment car c’était comme la construire à partir de petites briques. Ce n’est pas une chanson à vision unique.

Lennert Coorevits : Elle aurait pu être un single ! J’aime vraiment cette chanson aussi. Elle est assez spéciale.