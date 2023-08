Dans la vidéo, qui a été reprise sur les réseaux sociaux, on peut voir Beyoncé en train d’interpréter sa chanson à succès "Break My Soul (The Queen’s Remix)", pendant la partie du morceau où la chanteuse chante le nom de musiciennes emblématiques, elle a tenu à faire passer un message à la chanteuse actuellement victime d’accusations de harcèlement: "Lizzo, je t’aime Lizzo!", s’est-elle exclamée.

Le soutien de Beyoncé envers Lizzo intervient au milieu d’allégations portées à son égard dans un procès intenté par trois anciens de ses danseurs et danseuses. Lizzo aurait créé un environnement de travail hostile pour les danseurs. Ceux-ci ont également porté des accusations de harcèlement sexuel liées à des incidents qui auraient eu lieu entre 2021 et 2023.

Peu de temps après que les allégations sont devenues publiques, Beyoncé avait omis le nom de Lizzo lors d’une représentation le 1er août dans le Massachusetts, la chanteuse répétant à la place le nom d’Erykah Badu quatre fois. Beyoncé a ensuite cité le nom de Lizzo lors d’un spectacle dans le Maryland le 7 août. Avant d’apporter complètement son soutien à la chanteuse ce lundi soir.

Lizzo a nié les allégations faites dans le procès. Dans une publication publiée sur Instagram le 3 août, la chanteuse a déclaré qu’elle était “blessée” par les affirmations et les a décrites comme “sensationnelles”, écrivant qu’elle n’était “pas la méchante”.

"Je ne suis pas ici pour être considérée comme une victime, mais je sais aussi que je ne suis pas la méchante que les gens et les médias ont décrite ces derniers jours", a ajouté Lizzo dans la longue déclaration sur Instagram. "Il n’y a rien que je prenne plus au sérieux que le respect que nous méritons en tant que femmes dans le monde."