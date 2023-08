Polémique autour de Michel Sardou : “Il est un peu réac' mais pas dans cette chanson !” Mais c'est quoi, au fond, une chanson de droite ?

”Sardou, il doit rire et elle ne va pas gagner des points cette fille en disant des conneries pareilles, nous glisse d’emblée le chanteur Frédéric Etherlinck. Parce que les Lacs du Connemara, on n’est ni de droite ni de gauche mais bien sur un mariage gaélique en Irlande. Et qui est une erreur en plus car Pierre Delanoë qui a écrit le morceau m’a raconté l’histoire de cette chanson.” Et notre ancien représentant à l’Eurovision de poursuivre : “C’est drôle car elle est partie de Corse, ils étaient tous chez Michel Fugain. Et, à un moment donné, le compositeur Jacques Revaux avait ramené un synthé et le truc avait brûlé dans la bagnole. Résultat ? Tous les sons étaient bizarres et lorsqu’il a poussé sur une note pour faire les Lacs du Connemara, ça a fait un son de cornemuse qu’ils ont gardé.”

Fan de la première heure de Sardou et qui attend des excuses de Juliette Armanet, Frédéric Etherlinck ajoute : “Après, que la chanson soit devenue l’hymne dans toutes les soirées bobo où tout le monde danse…, c’est ce qu’on appelle un succès populaire. Point à la ligne. Mais ne va pas dire que c’est immonde et de droite.”

"Sardou n'est pas un facho mais un provocateur de droite"

Même son de cornemuse du côté de Richard Ruben, humoriste et imitateur qui a déjà imité Michel Sardou, et remet en contexte. “Elle était un peu piégée car c’était dans un délire radiophonique où on lui demande ce qu’elle pense. Elle a dit que c’était une chanson facho mais elle s’est un peu trompée car si Sardou a toujours été un peu polémique avec ses chansons, je n’ai jamais pensé qu’il était facho. Même s’il est de droite, c’est sûr. Juliette s’est donc attaquée à la mauvaise chanson car les Lacs du Connemara a été repris, même aux Enfoirés. C’est une chanson que les étudiants chantent, qu’on entend dans les boîtes de nuit à Bruxelles depuis 40 ans et qui a même été chanté en flamand. C’est presque un hymne, voire la deuxième Marseillaise. Il se fait que l’auteur Pierre Delanoë a viré facho par la suite… mais ce n’est pas une chanson de droite. Elle se trompe de cible. C’est ridicule.”

Richard Ruben ne partage pas vraiment les idées de Sardou mais il analyse le personnage de la façon suivante. “C’est davantage un mec qui a interprété des rôles dans ses chansons et que l’on peut prendre de tous les degrés. C’était un peu un provocateur mais il était aussi un pote de Guy Bedos, de gauche, avec qui il faisait des sketchs. Sardou n’est pas un facho mais un provocateur de droite. Une sorte d’anarchiste de droite, un réac'.” Celui qui trouve que l’humoriste Chicandier était plus à droite que Sardou de citer notamment le fameux morceau “Je suis pour” (la peine de mort). “Le temps de colonies, quand on écoute bien, elle dénonce. Elle fait passer un colonial pour un gros beauf. Il se fout de la gueule des Français. Ils ont le pétrole se foutait de la gueule des pays du golf. On peut prendre toutes ses chansons à différents degrés mais, en tout cas, pas celle des Lacs du Connemara qui n’aborde aucun sujet polémique. C’est vrai que l’on dirait un peu une marche militaire, mais si les militaires étaient d’extrême droite, cela se saurait. C’est une espèce d’hymne de fanfare.”

C’est quoi une chanson de droite alors ?

”Sardou, il a vécu cela toute sa vie, insiste Frédéric Etherlinck. On a toujours critiqué ses chansons. Il n’est pas le plus aimé mais il s’en fout. il fait des chansons pour faire des chansons et a quand même vendu 100 millions d’albums.” Avant de conclure sa pensée : “Les Lacs du Connemara est une des rares chansons de Michel Sardou où il n’y a pas de message. Rappelez-vous le 'Je suis pour' où des gens se faisaient taper sur la gueule dans les années 70 et où il y avait des émeutes devant Forest National car il chantait cette chanson. Là c’est ce qu’on appelle un chanteur engagé. Bref, elle devrait apprendre ce que c’est la droite et la gauche et tout simplement la vie. Elle a pris en grippe un truc mais elle se trompe de combat. Ridicule.”

Richard Ruben, lui, désire être le plus objectif possible en se considérant comme un homme de droite républicaine classique. “D’abord, il ne faut pas confondre la droite et l’extrême droite. J’ai toujours pensé que les extrêmes étaient à bannir mais le problème, maintenant, en France, est qu’ils n’ont plus de droite ni de gauche. Ils ont les extrêmes et un centre un peu hypocrite au milieu ! (sourire) Ni la droite, ni la gauche ne font recette. Alors, ils ont le RN (Rassemblement national). Cela arrive au mauvais moment car les Français sont un peu perdus politiquement.” Et de conclure sur cette polémique de l’été : “C’est une tempête dans un verre d’eau. Ce n’est pas une mauvaise nana. C’est nul ce qu’elle a fait mais, parfois, en interview, il faut savoir aussi qu’on balance tout ce qui nous passe par la tête. Elle a fait un peu de la provoc', comme elle a un public plutôt de gauche dans l’ensemble. Le problème est qu’elle n’a pas encore fait une carrière comme Sardou.”