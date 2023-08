Les chansons de Taylor Swift étudiées dans une université belge dès la rentrée: "C’est aussi important d’étudier les stars féminines modernes"

Ou quand les Swifties – le nom donné aux fans de Taylor Swift- passionnés par les chansons de Taylor Swift peuvent désormais utiliser leurs talents dans l’académique. En effet, l’université de Gand vient de lancer ce cours facultatif intitulé “Literature : Taylor’s Version”. “Dans ses titres, elle fait référence à des thèmes qui apparaissent également dans ‘Roméo et Juliette’, ‘Jane Eyre’ et même ‘Alice au pays des merveilles’, poursuit-elle dans le journal flamand. Elle leur donne aussi un côté rebelle. Par exemple, elle évoque souvent le ‘prince au cheval blanc’, bien qu’elle écrive dans ses paroles qu’elle préférerait monter elle-même sur ce cheval”.

Quant aux critiques, elle les balaie d’un revers de la main. “Il y a déjà eu suffisamment de livres sur Shakespeare et d’autres auteurs blancs aujourd’hui décédés. C’est aussi important d’étudier les stars féminines modernes”, se défend-elle à Het Laatste Nieuws. “Je comprends que tout le monde ne comprenne pas l’importance d’un cours sur une pop star, mais Taylor Swift fait salle comble sur de grandes scènes. Des études montrent qu’elle a un impact positif sur l’économie locale des endroits où elle se produit. Elle représente un phénomène pop qui trouve un écho auprès d’un large public. Les paroles de ses chansons sont comprises par un grand nombre. Il est donc important de porter un regard critique sur les chansons que nous écoutons tous les jours.”

"Shakespeare répond aux mêmes questions que Taylor Swift aujourd’hui, ce qui semble fou. Mais c'est pourtant le cas."

À lire aussi

Elly McCausland a notamment observé le même thème du patriarcat et de la santé mentale dans la chanson Mad Woman et la nouvelle de Charlotte Perkins Gilman 'The Yellow Wallpaper'. Ou encore The Great War from Taylor’s Midnights album et sa similitude avec la douleur de la guerre dans le poème de Sylvia Plath Daddy. “J’ai en quelque sorte pensé, pourquoi personne ne parler de cela ?”, explique Elly McCausland au Guardian. Ce que je veux faire, c’est montrer aux élèves que même si ces textes peuvent sembler inaccessibles, ils peuvent être accessibles si nous les regardons sous un angle légèrement différent. Donc, Shakespeare, d’une certaine façon, répond en fait à beaucoup des mêmes questions que Taylor Swift aujourd’hui, ce qui semble fou. Mais c’est pourtant le cas.”

Bref, l’inscription à ce cours optionnel, “Literature : Taylor’s Version”, devrait démarrer à l’automne. Comme l’indique le communiqué, les élèves peuvent s’attendre à utiliser “le travail de Swift comme tremplin pour explorer tout, des écrits du XIVe siècle à l’interprétation de Margaret Atwood sur The Tempest”. Et la professeur de conclure, toujours au Guardian. “L’accent est mis sur la littérature, mais je veux aussi que nous réfléchissions de façon critique à Swift.”

Pour l’anecdote finale, ce n’est pas la première université qui se lance dans ce genre de projet. Stanford, en Californie, a aussi évoqué son plan de lancement d’un deuxième cours axé sur le même artiste surnommé “The Last Great American Songwriter”, une classe dirigée par des étudiants qui se penchera davantage sur l’impact culturel de Taylor à travers ses albums.