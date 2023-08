Le Grand Entretien de la DH dans le musée du slip de Loup Deprijck: "J’attends le caleçon de Florent Pagny !"

Lessines - Musee du Slip: Francis « Lou » Deprijck - interprète,compositeur et producteur. A Lessines, le 11 août 2023 ©JC Guillaume

Avec son look atypique et coloré, le saltimbanque de 77 ans (Lou and the Hollywood Bananas, Two Man Sound, Papa Wemba, son Pataya, Pataya thaïlandais, etc.) nous fait la visite de ce lieu insolite entre sous-vêtements de célébrités, objets loufoques et mannequins dénudés. “Je ne peux pas habiter dans une maison normale, nous confesse le producteur belge. Je n’ai jamais été dans une maison normale. Vous venez chez moi à Miami ou en Thaïlande, c’est la même chose. J’habite dans un environnement qui ne m’est pas hostile. J’ai ma chambre en haut et mon chat qui doit être quelque part : Monsieur René.”

Si Lou Deprijck n’a pas encore encadré son slip (”il faut le laver d’abord !” plaisante-t-il), il a des anecdotes à la pelle. “Paul-Loup Sulitzer avait enlevé son slip au restaurant et l’avait signé avec le rouge à lèvres de sa nana (sourire) !”

Quelles stars ont laissé leurs sous-vêtements ici ?

”Il y a quelques politiques (Elio Di Rupo, Didier Reynders, etc.) mais aussi Nadine Monfils, Claude Barzotti, Philippe Katerine ou encore Le Grand Jojo sur lequel il est indiqué : 'ceci n’est pas ton slip !' (sourire) Et, pour l’anecdote, il y a aussi les grandes jouisseuses… une star du porno ! J’attends le slip de Florent Pagny que j’ai vu aux Francofolies et qui me l’a promis. Il a l’air d’aller mieux mais… enfin, il n’a pas facile. Il n’a pas trop fait d’autographes. Il a fait son tour de chant à fond les manettes puis est reparti direct à Paris sans s’attarder.”

Aux funérailles de Claude Barzotti, vous nous aviez confié avoir déjà prévu votre tombe… Y pensez-vous vraiment ?

”Je prends ça au deuxième degré. Les humoristes français dessinent leur tombe avant de mourir. J’aime les tombes marrantes, du style : 'ci-gît Richard Machin, bon père de famille, grand copain, mauvais électricien'. On a tout compris. J’adore ce genre d’épitaphe. Moi, ça sera : ci-gît Francis Lou Deprijck, saltimbanque, mort le plus tard possible et tegen zijn goesting, contre son gré.”

Francis « Lou » Deprijck - interprète, compositeur et producteur avec sa future épouse Vanessa Vanderkimpen, à Lessines. ©JC Guillaume

Et vous allez bientôt vous marier, paraît-il ?

”Oui, à Las Vegas, dans un mois et demi. Il n’est jamais trop bâtard pour bien faire. J’ai envie de vivre jusqu’au moment où je ne peux plus déconner, quoi. Je prépare encore un dernier album des Two Man Sound, sortie en septembre, dont j’ai repris une chanson de Magriet Hermans qui est un tube en Flandre, Lekker Blijven Hangen, et que j’ai traduit 'fou comme toi'.”

Et votre future épouse est le sosie féminin de Michael Jackson ?

”Oui, elle s’appelle Vanessa et je m’entends vraiment bien avec elle. Maintenant, je la coache donc elle fait vraiment partie de mes shows. Je l’ai inscrite aux cours de claquettes pour sa gestuelle et en faire un autre personnage. J’ai aussi fait une chanson pour elle qui s’appelle I Love You Michael. Ça sortira fin de l’année.”

Est-ce que votre différence d’âge (Lou a 77 ans et Vanessa 26 ans) est-elle bien passée auprès de vos et ses proches ?

”Bof… sauf que dans le show-business, c’est un peu courant. Hugues Aufray a 92 ans et épouse sa secrétaire de 30 et des ans. Il y en a eu plein de ce genre de mariage, surtout en Amérique. Ça se fait surtout par des gens qui font partie des médias et du show-business. Car le certificat de mariage de l’État du Nevada doit être ensuite acté dans ton pays d’origine pour être validé. Non mais on s’entend vraiment bien. Elle a son boulot et, moi, je lui donne vraiment des coups de main car elle n’a pas eu de chance… Elle a eu une jeunesse assez pénible. Elle est malentendante et a connu des tas de problèmes… Maintenant, elle surmonte tout cela et c’est remarquable. Quand je pense qu’elle a répété Michael Jackson devant un petit miroir dans sa chambre. Mais à force de ténacité, elle a eu son diplôme de meilleure improvisator de Michael Jackson pour 2023.”

Son futur mariage, sa santé, sa vie en Thailande et ses excès, Lou nous dit tout!

Et côté santé, tout va pour le mieux de votre côté ?

”Je viens de passer des tests assez poussés et on m’a dit : 'vous êtes toujours vivant, c’est déjà pas mal ! Vous avez de bons gènes avec un papa de 97 ans, un oncle de 92 et une tante de 89'. Plus jeune, je n’ai jamais fumé aussi. Enfin un havane ou deux par semaine, et encore, je n’avalais pas la fumée.”

Le show-business, justement, est réputé pour ses excès comme la drogue et l’alcool.

”J’ai un peu tout essayé… Jusqu’au moment où je me suis retrouvé au Chili. J’avais pris un mélange de thé avec des feuilles, je ne voyais pas trop ce qu’il y avait dedans et il y avait des champignons… Je voyais que tout allait dans tous les sens je me suis retrouvé à l’hosto. On m’a intubé et dit de faire gaffe. J’ai compris, ça m’a servi de leçon. Ce n’est pas comme dans le film Scarface hein, non, je n’ai pas été addict (sourire) !”

Lessines - Musee du Slip: Francis « Lou » Deprijck - interprète,compositeur et producteur. A Lessines, le 11 août 2023 ©JC Guillaume

Vous êtes aussi devenu une vedette en Thaïlande avec votre titre Pataya, Pataya, remixé de Kingston. Pourquoi vivez-vous la moitié du temps là-bas ?

”Pour la qualité de la vie. C’est ce qui m’énerve de plus en plus ici, en Belgique. Et pour tous les artistes, c’est la même chose. Ce sont les enveloppes désagréables que l’on reçoit… J’en encore reçu trois prunes la semaine passée ! À 41 au lieu de 30 à l’heure à Bruxelles… des conneries pareilles comme un stationnement interdit ou un manque d’horodateur.”

Vous êtes pourtant un des rares artistes belges à être autant reconnu en Flandre qu’en Wallonie…

”Oui, c’est vrai. Onze Lou. La télé flamande m’a consacré deux prime time récemment. Mon flamand est mauvais mais mon brusseleir non. Ils mettent des sous-titres du coup, c’est drôle, car ils ne me comprennent pas. C’est aussi un peu pour cela que je fais partie du paysage mais ils connaissent mieux ma carrière que les Wallons. En Wallonie, ils ne connaissent pas la période New Beat, je fais juste partie du paysage. J’essaye juste d’éviter les emmerdeurs. Car mes racines sont ici. Mon papa vient de mourir il y a trois mois, je parviens difficilement à m’en remettre.. Mon frère est parti maintenant habiter La Panne. Ma sœur est à Waremme. Donc ma cellule se rétrécit ici. Ma fille habite, elle, près de Melbourne en Australie alors j’essaye d’aller la voir le plus possible. J’ai envie qu’elle soit responsable de mes trucs si je me casse la pipe.”

À combien se chiffre la fortune de Lou Deprijck alors aujourd’hui ?

”J’ai perdu la totalité de ma fortune dans un krach boursier dans les années 90. Je me suis refait parce qu’en revendant tout le catalogue pour Plastic Bertrand à Universal Music, ça m’a donné une poire pour la soif. Mais, en immeubles entre la Belgique, Miami et la Thaïlande, sans doute quelques millions d’euros. En cash, je prends beaucoup de tickets d’avions, quelques cigares et je traîne de temps en temps dans des boîtes euh… des boîtes, des boîtes, quoi ! Je ne vais pas aller plus loin (sourire) !”

Lessines - Musee du Slip: Francis « Lou » Deprijck - interprète,compositeur et producteur. A Lessines, le 11 août 2023 ©JC Guillaume

Lessines-moi un mouton : son surréalisme à la Magritte

”J’avais des affinités avec Paul rouge, le peintre lessinois, nous explique Lou Deprijck lorsqu’on lui demande d’où vient sa fascination pour le peintre belge Magritte et les angles biscornus. C’est lui qui m’a un peu initié à cela. Et la bibliothécaire d’ici est folle dingue de Magritte. Elle m’a montré comment il était à Lessines, etc. Et mon bistrot était une succursale de Magritte. D’où mon cadeau à ma ville d’une statue de Magritte. Mais bon, c’est une petite ville paisible de province et elle n’avance pas beaucoup.” Et d’ajouter que “quand on a fait deux, trois fois le tour du monde, on s’aperçoit que les vraies valeurs, ce n’est pas ça mais les êtres humains. La chaleur que tu en dégages et les émotions que tu peux avoir. Le reste… il n’y a aucun cercueil qui suit avec tes meubles, hein !”

Si le producteur ne s’est pas mis à peintre comme son idole, il garde Mark Twain et Alphonse Allais comme professeurs. “J’adore le musée de souvenirs de Magritte de Jette, où il a habité. Quand tu penses qu’il peignait dans sa cuisine qui fait 3 mètres sur 2 en costume et sa femme l’engueulait à chaque fois car elle ne voulait pas que ses coups de peinture aillent dans ses mets (sourire) ! Mon fils a fait plein de bouquins sur Magritte. Et je lui ai filé une histoire qui se passe à Lessines et ça va s’appeler Lessines-moi un mouton (NdlR : en référence à la chanson de Mylène Farmer) ! C’est l’histoire d’un gars qui tue plein de gens pour des raisons futiles, et il les remplace par des têtes de mouton (rire) !”

Il ne faut pas avoir peur du Lou (Deprijck), il ne mord pas. Surréalisme à la belge, quand tu nous tiens.

Francis « Lou » Deprijck devant la statue de Magritte qu'il a offerte à sa ville de Lessines. ©JC Guillaume