Les confessions exclusives de Lou Deprijck: “J’ai gagné contre Plastic Bertrand”

“Bert Bertrand, le journaliste musical belge des années 70 qui bossait avec Gilles Verlan dans En attendant, me dit : le premier qui fait un punk en français, c’est jackpot !', nous raconte-t-il. Ça me tracassait, j’avais du temps libre. Je n’avais pas de guitariste et j’ai demandé à Mike Butcher de faire un douze mesures comme si c’était un truc de Chuck Berry. Et, là-dessus, j’ai fait Ça plane pour moi sur douze mesures avec le gimmick qui venait un peu d’une chanson de Michel Delpech, Tu me fais planer.” Il poursuit. “Et moi, fou amoureux des Beach boys, il fallait que je tape un truc derrière Wooh ouh ouh ouh ! Alors, ensuite, j’ai ramé pour trouver quelqu’un pour faire le lipping (NdlR : bouger les lèvres sur une chanson, sorte de playback) car le disque était fini et mixé. Vogue France voulait absolument Ça plane pour moi et pas l’autre morceau, Pogo pogo. Donc j’ai trouvé Roger Jouret, qui était batteur tout près d’ici à Flobecq dans un groupe qui s’appelait Hubble Bubble. C’était juste pour un coup.”

Lou Deprijck retourne alors chez lui à Miami et reçoit un coup de téléphone de Bruxelles : “Lou, il faut rentrer d’urgence car l’album est numéro 1”. “Lequel ?”“Ben l’album de Plastic”. “Oui mais je n’ai fait qu’un titre dessus !”“Ouais mais en précommande, il est déjà disque d’or !” Sur le retour en avion, il compose Bambino. “C’était pour ma tante Yvonne. Je suis très prolixe et très rapide. Même s’il y a une fausse note, je la laisse dans la production car l’émotion passe. Toots Thielemans m’avait toujours dit ça : 't’es pas un grand chanteur ni un super producteur mais t’as un truc que les autres n’ont pas : le pif et l’oreille en même temps, c’est très rare !' Je travaille au feeling. Ma vie, c’est un accident (sourire) !”

Mais, au final, que s’est-il passé avec Plastic Bertrand ?

”Ben, c’est un scoop. Je viens d’avoir une note de PlayRight (NdlR : la société de gestion collective qui s’occupe de collecter, gérer et répartir les droits voisins auprès des artistes-interprètes en Belgique). Parce que Plastic avait déposé une plainte sur moi disant qu’il était le chanteur original de Stop ou encore. Alors ils ont enquêté auprès de l’ingénieur principal, téléphoné à tous ceux qui étaient là à la séance d’origine puis ils ont analysé les voix et ils ont rejeté la plainte de Plastic. Ils ont dit : Non, c’est Lou qui chante et on veut lui donner les droits. Il faut donc dire que ça s’enchaîne avec les trois premiers albums dont les titres Stop ou encore, Tout petit tout petit la planète, Affection, Sentimentale moi, etc.”

"On s’est disputé au début des années 80 pour une question de… je prenais trop d’importance dans sa vie (sourire)!"

Serait-ce la guerre entre vous ?

”On s’est disputé au début des années 80 pour une question de… je prenais trop d’importance dans sa vie (sourire). Alors qu’il venait de m’ignorer pendant 3 ans ! Alors j’ai dit : j’arrête les frais, démerde-toi. Depuis, il a fait plein de disques et d’albums mais je ne crois pas qu’il y en a un… qui a traversé la cour. Les trois albums (NdlR : AN1, en 1977 avec Ça plane pour moi, Bambino, Pogo pogo ; J’te fais un plan de 1978 avec Affection, Tout petit la planète ; L’Album de 1980 avec le fameux Stop ou encore) vont donc être officialisés à mon nom chez PlayRight, Adami (NdlR : une société de gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes en France, à l’instar de PlayRight en Belgique) et pour le monde entier.”

Quid des droits d’auteur ?

”On pense que je vais toucher sauf qu’on est en 1977 et, dans tous les droits, il y a prescription. Donc je vais toucher les 10 dernières années, le reste est perdu à tout jamais. À moins que je me retourne contre Plastic qui aurait touché à ma place. Mais il serait en porte à faux car pour encaisser des droits, il faut faire une déclaration sur l’honneur devant un juge. Et quand on n’a pas raison sur l’honneur, c’est la taule ! On ne rigole pas avec ça. Si on déclare sur l’honneur avoir fait ça et que l’on découvre que ce n’est pas toi… ce n’est pas bien ! Je n’attends pas ça pour vivre, mais ça me fait plaisir d’avoir enfin eu ça. Car c’est un secret de polichinelle dans l’industrie du disque et des médias, mais le grand public non. Et lui, maintenant il fait dans playback pour Stars 80 et je ne sais pas quoi pour le pognon. Il saute dans tous les sens et ça passe. Mais quand il faut faire des Youhou, il tend le micro au public car il est incapable de monter d’une octave. Mais il a une voix, sa vraie voix est un peu entre Hervé Villard et Michou, du cabaret à Paris. Pour l’anecdote (sourire) !”